Får 89 millioner i statsstøtte

Tidligere i sommer gikk partnerne bak joint venture-selskapet Azane Fuel Solutions, Amon Maritime og Econnect Energy ut med planene om å bygge verdens første bunkringsanlegg for grønn ammoniakk til bruk på skip.

Ambisjonen er å bygge ut et nettverk med terminaler som gjør det mulig å benytte grønn ammoniakk som drivstoff på skip. Den første bunkringsterminalen skal etter planen være klar i 2023.

Torsdag kunne klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) tildele prosjektet, Ammonia Fuel Bunkering Network, 89 millioner kroner i støtte fra staten gjennom programmet Grønn Plattform.

LEKTER: Azane Fuel Solutions har utviklet både et landbasert og et flytende konsept for bunkringsterminalen. Det flytende anlegget vil ta utgangspunkt i en lekter. Foto: Azane Fuel Solutions

– Regjeringen etablerte Grønn Plattform nettopp for å løfte frem denne typen innovative prosjekter. Ammoniakk er viktig for det grønne skiftet, og ikke minst for skipsfarten. Vi skal kutte utslippene, ikke utviklingen, sa klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn under tildelingen som fant sted i Florø.

For å realisere prosjektet har Azane Fuel Solutions fått med seg partnere i hele verdikjeden, deriblant industrigigant Yara som skal produsere grønn ammoniakk.

– Å utvikle bunkringsløsninger er en sentral brikke i puslespillet for å gjøre ammoniakk tilgjengelig som et utslippsfritt drivstoff. Yara er glade for å være en del av prosjektet og vil bidra med vår globale erfaring innen produksjon og shipping av ammoniakk, sier adm. direktør i Yara Clean Ammonia Magnus Krogh Ankarstrand i en kommentar.

I juni ble det sågar kjent at Yara har inngått et samarbeid med Trafigura internasjonalt, for distribusjon av grønn ammoniakk til skip.

Øvrige partnere i nettverket er Fjord Base, Global Ocean Technology, SINTEF, rederiet Viridis Bulk Carriers, HYEX Safety aog Arena Ocean Hyway Cluster.