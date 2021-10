Meglerkjempe høyner i Elkem

Morgan Stanley øker kursmålet på Elkem fra 32 til 37 kroner, rapporterer Reuters torsdag.

Teknologidirektør Håvard Moe opplyste onsdag at Elkem skal redusere selskapets totale CO2-utslipp med 28 prosent fra 2020 til 2031, hvilket blant annet vil innebære investeringer på over én milliard til å etablere anlegg for økt bruk av biomasse i smelteverkene.

Moe utdypet videre at selskapet nå er på utkikk etter mulige partnerskap.

– Vi bruker restavfall fra sagbruk i våre smelteverk. Spesielt i Canada er det store deponier av avfall fra sagbruk som ellers ville blitt kastet eller brent. Derfor ser vi nå offensive sagbruk som ser for seg å kvitte seg med restavfall som de ellers får dårlig avkastning på, sa han, og viste til at Elkem nå holder på med en pilot i landet.

Elkem falt 0,4 prosent til 35,84 kroner i onsdagens handel på Oslo Børs.