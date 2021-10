Kveldens presentasjon kan resultere i kursfall fredag

Torsdag kveld presenterer Alcoa sine kvartalstall. DNB Markets skriver i en oppdatering at kursutviklingen i både Norsk Hydro og Alcoa er sterkt korrelert med utviklingen i aluminiumsprisene. Mens aluminiumsprisene, målt i norske kroner, har gått opp nesten 55 prosent hittil i år, har Alcoa i samme periode klatret rundt 105 prosent mens Norsk Hydro er opp rundt 70 prosent.

Tallknuserne understreker at kortsiktige kursbevegelser i de to aksjene har vært sammenfallende, spesielt det siste halvåret, men med mindre utslag i begge retninger for Hydro enn for Alcoa.

Forventninger til markedet

«Alcoa inkluderer i sin oppdatering egne forventninger til markedet fremover, og i denne omgang venter vi i tillegg at eventuelle kommentarer rundt utviklingen i råvare- og energikostnader, markedssituasjonen i Kina og kortsiktige endringer i etterspørselen fra bilsektoren vil kunne få oppmerksomhet», skriver DNB Markets.

Analytikeren har sett på kursreaksjonen i Hydro de siste fire årene etter at Alcoa har lagt frem sine kvartalstall. Konklusjonen er at Hydro-aksjen har falt påfølgende dag i rundt 70 prosent av tilfellene.

Meglerhuset har en holdanbefaling på aksjen med et kursmål på 60 kroner.

For en uke siden jekket Pareto Securities opp kursmålet på Norsk Hydro fra 70 til 75 kroner samtidig som kjøpsanbefalingen ble gjentatt.

Torsdag formiddag omsettes aksjen for 68,76 kroner, opp 1,5 prosent.