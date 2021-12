Quantafuel har signert en ny intensjonsavtale

Quantafuel, ENOC Group og Dubal Holding har signert en intensjonsavtale (MoU) for å studere potensialet av etablering og drift av plast-til-væskeanlegg, ifølge en melding torsdag.

Dubais foreslåtte waste-to-energy-prosjekt, som sannsynligvis vil bli satt i drift innen 2024, forventes å konvertere 1,9 millioner tonn med avfall pr. år, vises det til i meldingen.

I børsmeldingen henvises det også til en melding fra 19. november om at Quantafuel og to ikke-navngitte partnere i prinsippet var enige om en intensjonsavtale for å utforske og etablere plastikk-til-væske-anlegg.

Onsdag meldte Quantafuel om at oppgraderingen av anlegget i Skive går som ventet, i henhold til det som ble kommunisert i tredjekvartalsrapporten.