Ved stengetid på Oslo Børs torsdag varslet Quantafuel en rettet emisjon på rundt 10 prosent av utestående aksjer i selskapet. Like over midnatt kunne selskapet i en børsmelding fortelle at 400 millioner kroner ble hentet gjennom tildeling av 16 millioner nye aksjer til kurs 25 kroner.

Quantafuel-aksjen sluttet på 28 kroner torsdag.

Kirkbi Invest A/S, et selskap nært knyttet til styremedlem Kasper Trebbien, hadde på forhånd forpliktet seg til å tegne aksjer for 100 millioner kroner, og har således blitt tildelt 4 millioner aksjer. Etter gjennomføringen av emisjonen vil Kirkbi Invest eie 17.888.880 aksjer i selskapet.

Samtidig har Thoeng AS, et selskap nært tilknyttet styremedlem Thorleif Enger, blitt tildelt 20.000 aksjer, og vil etter gjennomføringen av emisjonen eie 159.300 aksjer. Samme antall aksjer er tildelt Quantafuel-sjef Lars Rosenløv Jensen, som etter gjennomført emisjon vil eie 20.800 aksjer i selskapet.

– Veldig rar timing

I et intervju med Finansavisen torsdag kveld kalte analytiker Ivar Ryttervold i Arctic Securities tidspunktet for kapitalinnhentingen mildt sagt spesiell.

– Jeg synes timingen er veldig rar. De har i lengre tid guidet på å klare «proof of concept» på anlegget i Skive rundt årsslutt, men det har de ennå ikke fått til, sa han.

Nettoprovenyet fra emisjonen skal gå til «ytterligere vekstprosjekter», men sorteringsanlegget i Esbjerg vil kreve mesteparten. I tillegg skal noe gå til initielle investeringer i fabrikker i Dubai og Storbritannia.