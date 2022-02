HSBC nedgraderer ifølge Reuters sin anbefaling på Nel til hold fra kjøp, skriver TDN Direkt. Kursmålet nedjusteres med 41 prosent, til 13 kroner fra tidligere 22 kroner.

Hittil i år er Nel ned 16,5 prosent på Oslo Børs.

– Mister grepet

Mens konkurrentene vasser i kontrakter, krymper Nels ordrebok. Sparebank 1 Markets-analytiker Thomas Dowling Næss sa til Finansavisen i begynnelsen av februar at selskapet er i ferd med å miste grepet.

Sikret kontrakt

4. februar gikk det frem at Nel hadde blitt tildelt en kontrakt for en containerisert PEM-elektrolysør og hydrogenfyllesystemutstyr fra et ikke-navngitt kraft- gassutility-selskap i USA til en verdi på totalt 5 millioner dollar.

Utstyret vil bli levert i slutten av 2022 eller begynnelsen av 2023.

Ferdig i Nel

I begynnelsen av januar meldte selskapet at Jon André Løkke er ferdig som toppsjef i hydrogenselskapet, og at tidligere Q-Free-sjef Hakon Volldal ville ta over.

Løkke skal allerede i midten av 2021 ha lagt frem for Nel-styret at tiden var riktig for å begynne letingen etter hans arvtager.