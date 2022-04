Mandag ble det kjent at Jaan Ivar Semlitsch er ferdig som Orkla-sjef. Inn kommer styreleder Stein Erik Hagens tro tjener Nils K. Selte.

DNB Markets-analytiker Ole Martin Westgaard registrerer at Orkla holder fast ved strategien kommunisert ved kapitalmarkedsdagen sent i november i fjor, men også at markedet reagerte med å sende aksjen ned 3 prosent til 79,76 kroner.

«Selskapet legger frem tallene for første kvartal 5. mai, og et skifte like før rapporteringen gir naturlig nok noe økt usikkerhet vedrørende utviklingen gjennom kvartalet. Styret begrunner på sin side endringen i et ønske om å akselerere og få en mer dynamisk prosess når det gjelder å få frem verdiene i de forskjellige underliggende aktivitetene, inkludert slik vi ser det vurderinger av salg, partnerskap eller separate noteringer av virksomhetsområder», går det frem av dagens aksjerapport fra meglerhuset.

Ser 25 prosent oppside

På DNBs 2022-estimater, fratrukket aktivitetene utenfor kjernevirksomheten (som eierandelen i Jotun og investeringene i vannkraft/eiendom), verdsettes aksjen til en EV/EBIT rundt 13x mot sammenlignbare aktører verdsatt på tilsvarende rundt 19x.

«Selv om den kortsiktige usikkerheten og risikoen knyttet til rapporten for første kvartal har steget, mener vi at en mer offensiv tilnærming til porteføljen av aktiviteter vil kunne være positivt for kursutviklingen videre fremover og opprettholder en kjøpsanbefaling med kursmål 100 kroner», heter det videre.

Westgaard påpeker at Danone og Nestlé legger frem sine salgstall for første kvartal henholdsvis onsdag og torsdag rett over påske.

«I den grad de to selskapene benytter anledningen til også å si noe om hvordan de rammes av utviklingen i råvareprisene, vil oppdateringene også kunne påvirke stemningen generelt innen sektoren», skriver DNB Markets.

Med kursmål 100 kroner ser meglerhuset en oppside på drøye 25 prosent fra dagens nivåer.