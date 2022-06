Havyard-spinoffen HAV Group omsatte for 198 millioner kroner i første kvartal, ned fra 307 millioner i samme periode i fjor. Driftsresultatet endte på 8 millioner kroner, ned fra 19,2 millioner kroner i første kvartal i fjor. Driftsmarginen er følgelig redusert fra 6,3 til 4 prosent.

HAV Group Selskapet ble etablert i 2021 og er spunnet ut av verftskonsernet Havyard Group.

Består av datterselskapene HAV Design, HAV Hydrogen, Norwegian Electric Systems og Norwegian Greentech.

Adm. direktør er Gunnars Larsen, og finansdirektør er Pål Aurvåg. Selskapet er basert i Fosnavåg på Sunnmøre.

Ble notert på Euronext Growth 4. mars.

Selskapet har pr. 31. mai 2022 en børsverdi på 525,7 millioner kroner.

Havyard Group er selskapets største aksjonær.

Resultat før skatt endte på 4,6 millioner kroner, ned fra 17,7 millioner kroner i samme kvartal i fjor. Første kvartal ble rundet av med en ordrereserve på 418 millioner kroner. Etter kvartalsslutt har datterselskapet HAV Design sikret seg en kontrakt med Ørsted for design og integrert utstyrspakke til et metanoldrevet skip til en verdi av 200 millioner kroner.

– HAV Group har hatt en tilfredsstillende start på året og har sikret flere viktige kontrakter, pipelinen over potensielle prosjekter har også hatt en god utvikling. På kort sikt påvirkes markedet og selskapets resultater av generell usikkerhet og påfølgende utsettelser, mens de generelle utsiktene ligger fast, sier adm. direktør Gunnar Larsen i en kommentar.

Konsernet gjentar at målet frem mot 2025 er en omsetning på 1,3 milliarder kroner.

Utløste kursras

Markedet reagerte med å sende HAV-kursen kraftig ned. Ved 15-tiden sto aksjen i 14,02 kroner, ned drøyt 10 prosent. Klokken 15.00 var det gjennomført 119 handler og omsatt for 1,97 millioner kroner, noe som er om lag dobbelt så høyt som omsetningen i aksjen på en normaldag.

Da selskapet ble notert i mars i fjor var det med en noteringskurs på 18 kroner, et nivå aksjonærene ikke har sett siden, et år senere uttrykte Larsen en skuffelse over kursutviklingen:

«HAV Group har kunder, produkter og vi tjener penger. Andre selskaper på Euronext Growth har kanskje bare en idé, og lover inntjening på lengre sikt. Markedet vil ha nyheter og spennende utviklingstrekk hele tiden, men vi vil ikke love mer enn vi kan holde», sa Larsen til Finansavisen tidligere i år.

HAV Group (Mill. kr) 1. kv./22 1. kv./21 Driftsinntekter 198 307 Driftsresultat 8 19,2 Resultat før skatt 4,6 17,7 Resultat etter skatt 4,6 17,7

Jobber med synlighet

Under kvartalspresentasjonen tirsdag morgen kunne han fortelle at selskapet jobbet med en kommunikasjonsstrategi for å øke synligheten for investorer.

– I den strategien har vi to prioriteringer: kommunisere så vi tiltrekker oss kunder, den andre er å gi markedet og investorer en så god informasjon som mulig. Vi har ansatt flere ressurser for å få til det, sa Larsen.

Blant høydepunkter i kvartalet trekkes det frem at datterselskapet Norwegian Electric Systems opprettet et tyrkisk selskap for å komme nærmere de tyrkiske og søreuropeiske verftene. De sikret seg også sin største kontrakt noensinne, på 100 millioner kroner med det tyrkiske verftet Cemre.

Ballastvannrenselskapet Norwegian Greentech fikk sitt ballastvannrensesystem godkjent av den amerikanske kystvakten. I slutten av mai kjøpte HAV de resterende 22,72 prosentene av selskapet til en verdsettelse på 18 kroner pr. aksje.