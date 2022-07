AF Gruppen får kontrakt verdt 160 mill. i Narvik

AF Gruppens datterselskap,

Målselv Maskin & Transport, skal utvikle et nytt industriområde for Nordkraft.

Dette melder selskapet torsdag formiddag.

Kontrakten er en totalentreprise med en verdi på 162 millioner kroner eks. mva. Arbeidene planlegges med oppstart i juli 2022 og forventes avsluttes høsten 2023.

- Vi er glade for tillitten Nordkraft viser oss ved at de ønsker å samarbeide med oss i dette meget spennende prosjektet. Det er veldig inspirerende å bidra på denne store satsingen innen det grønne skiftet og bidra til gode fasiliteter for etablering av kraftkrevende industri i Nord-Norge, sier Erik-Anders Helin, daglig leder i Målselv Maskin & Transport.