Aker-verdiene falt 2,8 milliarder

– Andre kvartal var preget av markedsfrykt knyttet til den volatile makroøkonomiske og geopolitiske utviklingen. Våre porteføljeselskaper er robuste i møte med usikre tider, men Akers kursutvikling slipper ikke unna sentimentet, sier konsernsjef Øyvind Eriksen i en kommentar.

Aker-konsernet avsluttet første halvår med en verdijustert egenkapital (NAV) på 72 milliarder kroner, ned fra rekordhøye 74,7 milliarder i første kvartal.

– Situasjonen i Europa vil sette sitt preg også på høsten. Aker-selskapene har tatt grep for å møte mer usikre tider, samtidig som flere av våre selskaper er svært relevante for de oppgavene verden står overfor hva gjelder energisikkerhet, energieffektivitet og energiomstilling. Dette er oppgaver som vi gjerne løser i samarbeid med andre selskaper som er komplementære med oss, sier Eriksen.

Hittil i år er Aker-aksjen ned 9,62 prosent, og markedet reagerte på kvartalspresentasjonen med å sende kursen ned 2,7 prosent til 741 kroner. Dermed handles aksjen til en rabatt til NAV på på 23 prosent.

I begynnelsen av juli ble det kjent at satsingen til Aker Energy i Ghana forsinkes av den geopolitiske situasjonen. Ghanesiske myndigheter har gitt Aker Energy utsettelse for innlevering av plan for utbygging og drift (PUD) av Pecan-feltet til 30. september. Selskapet sier det ikke vil sende PUD før utfordringene tilknyttet blant annet lisenspartner Lukoil, som følge av krigen i Ukraina, er avklart.

– Lukoil er omfattet av amerikanske sanksjoner fra 2017 som følge av Russlands annektering av Krim. Disse sanksjonene omfatter ikke Pecan-prosjektet ettersom de ikke har tilbakevirkende kraft.Aker Energy er i dialog med både partnere og myndigheter. Skulle vi finne ut at vi trenge mer tid, vil muligheten for en ytterligere utsettelse bli tatt opp med myndighetene, sier Eriksen.

– Dersom det trekker ut, vil det være aktuelt å legge Ghana-satsingen på is?

– Det vil jeg ikke spekulere i. Aker Energy har holder som sagt en dialog med relevante parter for å avklare forhold som langt på vei er utenfor vår kontroll, og vi opplever stor forståelse og vilje til å medvirke til det.

Tynges av Horizons

Pr. andre kvartal var Akers industri-portefølje verdt 70,1 milliarder kroner. Verdinedgangen på 1,4 milliarder sammenlignet med første kvartal forklares hovedsakelig med verdinedgangen i fornybarsatsingen Aker Horizons. Selskapet som ledes av Kjell Inge Røkkes sønn, Kristian Monsen Røkke, har falt med 43,35 prosent på børs hittil i år. Tirsdag stengte AKH-aksjen i 18,72 kroner.

At verdifallet ikke er større skyldes at Aker BP – som i løpet av kvartalet sluttførte gigantfusjonen med Lundins oljevirksomhet – stadig øker i verdi, i tillegg til en økt investering i Aker Solutions.

Verdien av Akers finansielle investeringsportefølje var 11,5 milliarder kroner ved utgangen av andre kvartal.

Blant de finansielle investeringene trekker konsernet blant annet frem den negative utviklingen i Seetee, en investering som har redusert seg med 230 millioner kroner i kvartalet som følge av våren og sommerens kryptoras.