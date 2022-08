Freyr etablerer teknologisenter i USA

Freyr åpnet mandag sitt første USA-baserte teknologisenter i Boston. Det norske batteriselskapet, som er notert på New York Stock Exchange, samarbeider med joint venture-partneren Koch Strategic Platforms for å akselerere utviklingen av selskapets første amerikanske gigafactory, Giga America.

Tidligere i sommer vedtok Freyr bygging av Giga Arctic, selskapets første batterifabrikk, i Mo i Rana.

I tillegg til et joint venture med Koch Strategic Platforms, har Freyr allerede et langsiktig samarbeid med 24M Technologies, som også holder til Boston-området. Freyrs batteriproduksjonsprosess vil i utgangspunktet være basert på 24Ms SemiSolid-plattform, som er designet for å drive kapital- og driftseffektivitet i forhold til konvensjonelle produksjonsmetoder.

– Med den nylige lovvedtaket av «Inflation Reduction Act», er USA i ferd med å akselerere utbyggingen av rene, lokal batteriforsyningskjeder, som samsvarer med vår langsiktige strategi. Når vi fortsetter med områdevalg for Giga America, vil etablering av vår første amerikanske lokasjon i nærheten av våre partnere hos 24M forbedre teknologiutvikling, samarbeid, personalutvikling og strategisk koordinering, sier konsernsjef for Freyr Tom Einar Jensen.