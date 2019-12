Eks-Yara-topp krevde 17 mill. i erstatning - får ingenting

Daniel Clauw, som tidligere jobbet som viseadm. direktør i Yara, var en av fire ledere i gjødselselskapet som ble tiltalt for grov korrupsjon i 2014. Året etter ble Clauw, eks-toppsjef Thorleif Enger, tidligere juridisk direktør Ken T. Wallace og eks-konsernsjef Tor Holba alle funnet skyldige i Oslo tingrett.

Men da ankesaken gikk i Borgarting lagmannsrett i 2016, ble utfallet et annet. For mens Wallace ble dømt til syv års fengsel for grov korrupsjon, ble Enger, Holba og Clauw frikjent.

I etterkant har alle de tre frikjente gått til erstatningssak mot staten.

Var klar over betaling

Det var i oktober at Clauw møtte regjeringsadvokaten, som representerer Justis- og beredskapsdepartementet, i Oslo tingrett. Han krevde over 17 millioner kroner som plaster på såret, etter å først ha forsøkt å få erstatning via Statens sivilrettsforvaltning – uten hell.

Nå har Oslo tingrett avgjort at han heller ikke i denne instansen får medhold. Årsaken er blant annet at retten mener Clauw ikke stilte spørsmål ved betalingen til konsulenten i Libya, selv om han forsto at betalingsmetoden var uetisk.

I tillegg påpekes det at den tidligere Yara-direktøren ikke fortalte alt han visste om prosjektet da han ble avhørt av politiet i mai 2012.

«Retten finner at kravet på erstatning og oppreisning skal falle bort fordi Clauw ved sine handlinger har gitt foranledning til etterforskningstiltak og motvirket opplysning av saken uten rimelig grunn. Retten finner at Clauw er nærmest til å bære risikoen for disse forholdene», heter det i den ferske dommen, som frifinner staten for kravet.

Om Clauw velger å anke dommen er foreløpig uvisst. Advokat Fredrik Berg, som representerer ham, har ikke besvart Finansavisens henvendelse.

Korrupsjonssaken mot Yara I april 2011 varslet Yara Økokrim om mulig korrupsjon knyttet til et prosjekt i Libya. I januar 2014 ble selskapet ilagt et forelegg på 295 millioner kroner av Økokrim for grov korrupsjon i Libya, India og Russland. Yara erkjente bestikkelser for over 70 millioner kroner. De fire tidligere Yara-toppene Thorleif Enger (konsernsjef i Yara fra 2004 til 2008), Ken Wallace (tidligere juridisk direktør og medlem av konsernledelsen i Yara fra 2004 til 2008), Daniel Clauw (tidligere driftsdirektør og visekonsernsjef, satt i konsernledelsen fra 2004 til 2006) og Tor Holba (var i konsernledelsen fra 2004 til 2012) ble alle tiltalt for korrupsjon. Alle de tiltalte ble dømt i Oslo tingrett i 2015, men anket avgjørelsen. Borgarting lagmannsrett fant i desember 2016 at Enger, Holba og Clauw var uskyldige, mens Wallace fikk syv års fengsel. Wallace anket dommen til Høyesterett, men anken ble forkastet.

Endte med 22 mill.

Erstatningssaken Enger har anlagt, skal opp i tingretten i mars 2020. Holbas sak ble på sin side avgjort tidligere i år.

Han fikk i utgangspunktet 14 millioner kroner i erstatning av sivilrettsforvaltningen, men ville ha enda mer. I februar ble Holba i Oslo tingrett tilkjent rekordhøye 35 millioner kroner.

Staten anket, men partene inngikk forlik, og Holba endte til slutt opp med 22 millioner kroner.

Det var i 2011 at Økokrim startet etterforskningen av Yara, etter mistanker om korrupsjon i forbindelse med et prosjekt i Libya. Selskapet varslet selv myndighetene, og i januar 2014 ble Yara ilagt et forelegg på 295 millioner kroner for grov korrupsjon i Libya, India og Russland.