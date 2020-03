Firmahytteferie kostet ansatt dyrt

Kan en ansatt holdes økonomisk ansvarlig dersom man ikke følger avtaler for bruk av firmahytter?

Det spørsmålet har Sør-Trøndelag tingrett nå vurdert, og konklusjonen er at det kan de.

En bussjåfør i 60-årene fikk i fjor tildelt noen dager i en firmaleilighet i Åre i Sverige som Trønderbilene disponerer.

Selskapet har tre firmahytter de låner ut de selskapets 630 ansatte. Hyttene ligger i Oppdal, Hafjell og den omtalte leiligheten i Åre i Sverige.

– Det er et veldig populært tilbud og hyttene er utleid nesten hele året, sier personalsjef Kjetil Sakshaug i Trønderbilene.

Uenige om utsjekkingsregel

Ifølge ham var avtalen med den aktuelle bussjåføren at han skulle låne leiligheten fra tirsdag 5. mars til torsdag 7. mars.

I e-posten han mottok fra arbeidsgiver sto det:

Hei! Din søknad for følgende leieforhold ble innvilget:

Åresadeln

Tidsrom: 05.03.2019 - 07.03.2019

Ifølge hyttereglene heter det at rydding og klargjøring for neste gjest skal være utført innen klokken 17.00 om man låner stedet fra mandag til torsdag. Fredag skal det skje innen 12.00 eller etter avtale med neste leietaker, dog senest klokken 17.00.

– Det er veldig romslige regler. På hoteller må man som regel sjekke ut klokken 12, men vi lar de ansatte ha hyttene helt frem til 17 på ettermiddagen, sier Sakshaug.

Måtte ta inn på hotell

Torsdag kveld 7. mars i fjor, ved halv ti-tiden, kom neste ansatt i Trønderbilene til Åre.

Det var en familie på seks personer som skulle bo i leiligheten. Men da de kom var bussjåføren fortsatt i firmaleiligheten.

Kollegaen av bussjåføren, en mekaniker, hadde kjørt 250 kilometer og kunne ikke kjøre hjem igjen.

Etter en telefonsamtale til personalsjef Sakshaug i Trønderbilene, ble man enig om at familien på seks skulle ta inn på hotell for én natt, og få dekket kostnadene av jobben.

De leide to rom for 7.000 svenske kroner, nesten 6.800 norske kroner.

Etter en natt på hotell, dro de tilbake til firmaleiligheten i Åre, hvor de bodd resten av oppholdet.

Godtar ikke hotellregning

I ettertid har Trønderbilene krevd pengene for hotelloppholdet til kollegaen refundert fra bussjåføren som ikke sjekket ut i tide. Men han nekter å betale. Han mente han kunne bo i leiligheten til fredag.

Arbeidsgiver tok da kravet inn for Forliksrådet, hvor de fikk medhold. Bussjåføren sto på sitt, og valgte å anke saken inn for Sør-Trøndelag tingrett.

Han opplyser til retten at informasjonen fra Trønderbilene om bruk av firmaboligen i Sverige ikke var god nok.

Han argumenterer med at når man bestiller overnatting fra tirsdag til torsdag, er det naturlig å ta med fredag også.

I retten anførte han også at kollegaen som sjekket inn på hotell, valgte vel dyre rom, og påpeker at de hadde sjøutsikt, noe de ikke hadde behøvd.

Trønderbil mener regelverket for bruk av firmaleiligheten ikke er vanskelig å forstå, og at bussjåføren har brutt utlånsreglementet.

De mener at om man leier fra tirsdag til torsdag, så omfatter ikke det også natt til fredag.

– Vi har hatt disse hyttene siden 2006 og vi har aldri opplevd at noen har misforstått regelverket om når man skal sjekke ut, sier Sakshaug.

Fikk ikke medhold

Retten er enig med Trønderbilene, og mener informasjonen de ansatte får ikke er uklar.

«Når man leier en hytte, hotellrom eller annen overnatting, så er den siste dagen i bestillingen den dagen man må sjekke ut.», skriver retten i dommen.



Retten har heller ikke redusert erstatningen bussjåføren må betale, fordi familien på seks tok inn på unødig fine hotellrom.

«Det var en familie på seks som trengte losji på svært kort varsel. Omtrent 1 000 kroner natten per person når man må bestille et rom sent på kvelden er ikke spesielt høyt.», står det i dommen.

Sør-Trøndelag tingrett dømmer bussjåføren i 60-årene til å betale Trønderbilene 6.771 kroner i erstatning.

Anker til lagmannsretten

Finansavisen har snakket med bussjåføren som gikk rettens vei for å slippe å betale kollegaens hotellutgifter.

– Jeg er ikke enig i rettens vurdering og kommer til å anke saken til lagmannsretten, sier han.

Hos Trønderbilene hadde de håpet saken nå var endelig avgjort.

– Om han ønsker å anke, må han bare gjøre det. Det er en rettighet han har. Vi mener regelverket for bruk av firmahyttene ikke er til å misforstå, og vi har fått medhold i hvordan det skal tolkes i to rettsinstanser - først i forliksrådet og nå i tingretten, sier Sakshaug.