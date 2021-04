Mustad Eiendom slipper å betale ekstra eiendomsskatt

«I klagesakene – som denne saken gjelder – må kommunen forholde seg til de fristene for endring av et vedtak til ugunst for klager som følger av forvaltningsloven», konkluderer dommeren.

– Prinsipiell betydning

Eiendomsselskapets prosessfullmektig, advokatfullmektig Morten Borge i Deloitte, sier dommen er en gladsak for skattyterne.

– Det er en sak med stor prinsipiell betydning langt ut over denne saken, sier han.

VANT I TINGRETTEN: Morten Borge, advokatfullmektig i Deloitte. Foto: Deloitte

Hvis dommen blir stående mener han skattytere er bedre vernet mot ugunstige vedtak etter klage på eiendomsskattetaksten.

– Oslo tingrett har kommet frem til at det er reglene i forvaltningsloven som gjelder i klagesaker om eiendomsskatt. Det betyr at kommunene må forholde seg til interesseavveiningen og fristen som følger av forvaltningsloven, som begrenser kommunenes adgang til å endre et vedtak til ugunst for skattyter i forbindelse med klage.

Ifølge Borge er det ikke bare Oslo kommune som ikke har forholdt seg til begrensningen i forvaltningsloven.

– Det er mange kommuner som nå må revurdere standpunktet om at disse begrensningene ikke gjelder, sier han.

Avdelingsleder Hilde Fagerhøi ved eiendomsskattekontoret hos Innkrevningsetaten i Oslo kommune sier til Finansavisen kommunen nå vil lese dommen og gjøre en vurdering på om de vil anke.

Indre og ytre faktor

Oslo kommune innførte eiendomsskatt i 2016. Det er cirka 7.500 takserte næringseiendommer i kommunen.

Når taksten skal fastsettes, beregnes det først en sjablongtakst som er areal ganget med fastsatt kvadratmeterpris. Den fastsatte kvadratmeterprisen varierer etter hva eiendommen brukes til og hvilket område eiendommen ligger i. Deretter tas det en vurdering på om taksten skal være høyere eller lavere enn sjablongtaksten. Det gjøres ved såkalte indre og ytre faktorer, som var kjernen i diskusjonen mellom Mustad Eiendom og Oslo kommune.

Faktoren 1,0 for ytre faktor betyr at eiendommen har en gjennomsnittlig beliggenhet for sonen. Mens Mustad Eiendom mente ytre og indre faktorer for kjøpesenteret måtte nedjusteres, vedtok Oslo kommune i stedet å oppjustere ytre faktor for kontordelen av eiendommen fra 0,8 til 1,0.

Da Finansavisen omtalte saken i forkant av hovedforhandlingen i Oslo tingrett tidligere i mars, uttalte adm. direktør Olav Line i Mustad Eiendom at det er sjeldent selskapet velger å gå til retten, men akkurat i denne saken ønsket de det.

– Den eneste måten å få opp diskusjonen på er å gå til rettssak. Vi tror kommunen har tatt feil, og da betaler vi mer enn vi burde betale, sa han.