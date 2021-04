Flere tvister om festekontrakter

– Det er flere saker med en tilsvarende problemstilling i dette området, sier Tokvam.

Prisstigning påvirker

– Det er to årsaker til at disse dukker opp nå. Den ene er at flere av disse kontraktene ble inngått etter krigen og nå utløper, og den andre er den høye prisstigningen på bolig og tomter i Oslo, sier Tokvam.

– Det innebærer at yielden på disse næringstomtene med festekontrakt blir svært lav, og at det er mer fristende for tomteeier å avvikle som næringseiendom og i stedet satse på bolig, sier han.

– Og på grunn av eiendomsutviklingen blir det også mange saker knyttet til størrelsen på festeavgiften, ettersom det her ikke er noe maksimaltak, sier han.

Det er det derimot på boligeiendom, og for 2020 var denne på maksimalt 12.854 kroner pr. mål årlig. For attraktive boligtomter er dette svært lavt, noe som har medført at flere grunneiere har forsøkt å få satt dette taket til side. Et eksempel på det er Øvre-Ullern-saken som Carina Borchgrevink Næss førte på vegne av stiftelsen Karibu. Etter tap i Høyesterett ble denne saken anket til menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg, der den er tatt opp til behandling.

Høye kostnader

– Et særtrekk ved mange av festesakene er nettopp at de går så høyt opp i rettssystemet, sier Rød.

Mange runder i rettssystemet medfører også høye kostnader.

– I Øvre-Ullern-saken ble de totale kostnadene på over 10 millioner, forteller Borchgrevink Næss.

Svært mange festekontrakter er knyttet til tomter som benyttes til fritidsbolig, enten på fjellet eller ved sjøen.

– Her er det flere enn før som ønsker innløsning, forteller Borchgrevink Næss.

– Men er det ikke litt paradoksalt at det først nå er et advokatfirma som oppretter et eget team på tomtefeste, for å behandle festekontrakter som kanskje er 150 år gamle?

– Tomtefeste har kanskje blitt oppfattet som litt bondejus, sier Tokvam.

– Og så er det først nå, med utviklingen i eiendomsmarkedet man virkelig ser konsekvensen av dette.