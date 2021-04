Sønnen står nå i sentrum av Storbritannias største skilsmisseoppgjør gjennom tidene.

Mor saksøker far og er ute etter 627 millioner dollar – 5,2 milliarder kroner – i oppgjør etter skilsmissen.

Flere hundre millioner av pengene er forsvunnet i løse luften, og mor, Tatiana Akhmedova, mener far, Farkhad Akhmedov, og sønn, Temur Akhmedov, holder pengene skjult.

Sønnen har imidlertid forklart for retten at han tapte 50 millioner dollar – 415 millioner kroner – på daytrading da han gikk på college, og at det er slik pengene har blitt borte.

Nå viser en fersk avgjørelse i retten at sønnen må betale en klekkelig sum til sin mor.

– Et uærlig individ

Temur jobbet i tospann med sin far for å gjøre «alt han kunne» for å stoppe moren i å få tak i milliardene hun mener hun har krav på. Det går frem av en uttalelse fra dommer Gwynneth Knowles i London.

Knowles har besluttet at sønnen må betale moren mer enn 100 millioner dollar – over 830 millioner kroner – i oppreisning til sin mor.

Dommeren omtaler også Temur som «et uærlig individ som vil gjøre hva som helst for å assistere sin far».

– Temur har blitt godt lært opp av sin fars tidligere opptreden og har gjort og sagt alt han kan for å forhindre moren i å få et øre av pengene fra ekteskapet, sier Knowles.

Far Farkhad er ikke imponert over avgjørelsen.

– Helt forutsigbart. Domstolen har dømt på bakgrunn av å se på farens tidligere synder og overført disse på en uskyldig og lojal sønn, sier han i en uttalelse.

Ikke fornøyd

Men Tatiana er ikke fornøyd med bare penger. Hun vil også ha nøklene til en luksusleilighet med utsikt over Hyde Park i London.

Tidligere ønsket hun også å få kloa i en 377 fot – 115 meter – lang yacht, som tidligere var eid av Roman Abramovich og en kunstsamling verdsatt til 140 millioner dollar – 1,2 milliarder kroner.

Farkhad Akhmedov sin superyacht «The Eclipse Mega» på besøk i Bergen. Foto: Dreamstime





Temur har uttalt at han ikke er enig i avgjørelsen fra domstolen, men er villig til å betale.

– Jeg anser det som en pris verdt å betale skulle det føre til et rimelig oppgjør mellom foreldrene jeg begge er glad i, sier han i en uttalelse.

– Alle glade familier er like, men hver ulykkelig familie er ulykkelig på sin måte. Akhmedov-familien er en av de mest ulykkelige som noensinne har stått frem i min domstol, sier Knowles.

Farkhad arbeidet i sin tid som pelshandelsmann i det gamle Sovjet, men har tjent de virkelig store pengene på gass i Sibir. I 2012 solgte han selskapet for 1,4 milliarder dollar, tilsvarende 12,4 milliarder kroner.