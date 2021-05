Foreslår å avvikle tomtefesteloven

Tomtefesteloven er blitt endret over 20 ganger siden den kom i 1975, den har vært opphav til svært mange rettstvister mellom bortfester og fester, og den har medført at Norge er blitt dømt for brudd på menneskerettighetene.

– Det er urimelig at så mange privatpersoner skal stå i disse tvistene, sier Lene Vågslid (Ap), stortingsrepresentant og medlem av justiskomiteen.

– Tomtefesteordningen er en anakronisme fra en annen tid, og det er ikke behov for en slik ordning lengre. Derfor ønsker vi en lovendring, sier Vågslid.

Boligprisvekst

Sammen med partikollegene Maria Aasen-Svensrud, Martin Henriksen og Anette Trettebergstuen har hun fremmet et representantforslag om å avvikle lov om tomtefeste.

De fleste rettssakene dreier seg om høy festeavgift bortfester kan kreve, og hvorvidt fester har rett på innløsning av tomten. At boligprisveksten i en årrekke har vært langt høyere enn veksten i konsumprisindeksen har skapt en ubalanse i forholdet.

Etter at Norge ble dømt for brudd på menneskerettighetene ble loven endret på nytt i 2015, og det ga mange grunneiere adgang til å oppjustere festeavgiften.

– Jeg mener den nye loven gikk for langt i grunneiers favør, sier Vågslid, som selv var saksordfører da denne ble behandlet.

– Investering i festetomter gir nå en avkastning på linje med risikofylte aksjeinvesteringer over tid, og er på linje med oljefondets historiske avkastning, som har ligget litt over 4 prosent pr. år i gjennomsnitt, påstår hun.

Langt fra alle grunneiere vil være enige i den påstanden.

Regner med bråk

– Men når det har vært så mange tvister om festeavgift og innløsning, hvordan mener dere det vil være mulig å avvikle loven uten at det blir bråk?

– Det er selvfølgelig ikke bare å avvikle tomtefesteloven, det vil kreve et bredt lovarbeid, god involvering av alle aktører og gode overgangsregler for å få det til.

– Og det vil nok bli konflikter uansett, sier hun.

– Men selv om det er en vanskelig jobb blir det aldri tatt tak i hvis vi ikke begynner.

– Med rundt 300.000 festetomter i Norge er dette en lov som angår veldig mange, og derfor ikke noe som bør utsettes, sier hun.

Håper på støtte

Representantforslaget er nå til behandling i justiskomiteen, og innstillingen derfra blir klar 25. mai. Forslaget skal opp til debatt i Stortinget 1. juni.

– Tror du at dere vil få støtte i de andre partiene?

– Arbeiderpartiet og SV har lenge ønsket å avvikle ordningen, mens Senterpartiet ikke ønsker det. Både KrF og FrP har ved tidligere lovendringer erkjent at loven har mange problematiske sider, så vi håper på støtte til forslaget, sier hun.

I påvente av en avvikling av lov om tomtefeste foreslår representantene at det fremmes forslag om forbud mot inngåelse av nye festeavtaler for bolig- og fritidseiendommer og forenklede innløsningsbestemmelser.