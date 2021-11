Er boligseksjonen en lovlig boenhet?

Dette var også bakgrunnen for at eierseksjonsloven ble endret og at vi nå har fått en sikkerhetsventil slik at det ikke kan etableres denne typen «ulovlige seksjoner» for fremtiden. Men de fleste boligseksjoner i markedet i dag er blitt etablert før 2018. Den nye regelen kan således ikke helt reparere problemet.

Nå skal heller ikke problemet overdrives. Det kan ikke legges til grunn at dette problemet avdekkes ofte. Men konsekvensene kan være alvorlig når det først skjer.

Hva må man gjøre?

Informasjon om hva som er status for boligen finner man ved et nærmere søk på saksinnsyn på kommunens nettsider. Kommunens er også pliktig til å bistå der det er behov for å gå nærmere inn i sakarkivet. Er man usikker på om eiendommen man enten er eier av eller vurderer å kjøpe har nødvendige godkjenninger anbefales at man gjør nærmere undersøkelser.

Må opplyse om eventuell usikkerhet ved salg

Den som planlegger å selge en boligseksjon plikter å opplyse om status ved eiendommen. Er man usikker på om boligen har den offentligrettslige godkjennelsen så plikter man å opplyse om denne usikkerheten.

I en sak fra Agder lagmannsrett 2021-01-29 ble en boligseksjon solgt som selveierleilighet til tross for manglende kommunal godkjenning for beboelse. Selger hadde opplyst at boligseksjonen var godkjent som bolig, til tross for at kommunen ovenfor selger hadde påpekt at seksjonen kun var godkjent til bruk som butikklokale. Skulle lokalet kunne brukes til beboelse ville dette kreve bruksendring. Slik tillatelse forelå ikke.

En bruksendring ville innebære store ombyggingskostnader for kjøper. Kjøper fikk medhold i at avtalen kunne heves som følge av et vesentlig avtalebrudd. Kjøper ble tilkjent erstatning for det tap han hadde lidt.

Saken er illustrerende for problemstillingen. At en eiendom er seksjonert betyr ikke nødvendigvis at bruken som utøves er lovlig.

Rådet til både selgere og potensielle kjøpere av en boligseksjon i et sameiet er at man går grundig til verks for å avdekke status for seksjonen. I motsatt fall kan man komme i ansvar når eiendommen skal selges. Skjer salget gjennom megler vil dette være forhold som ligger innenfor oppdraget til megler å avdekke.

Vårt råd er likevel at også selgere og potensielle kjøpere vier dette forholdet oppmerksomhet. Havner man først i ulykken kan dette fort bli en dyr og konfliktfylt affære for partene.

Artikkelen er skrevet av senioradvokat Marianne Frisvold Furuseth, Bing Hodneland advokatselskap DA.