Denne dommen har fått kallenavnet Lindheim-dommen.

Etter dette ble tomtefesteloven endret i 2015. En av endringene var at det ble innført en «sikkerhets­ventil» : Festeavgiften kan økes utover maksimalbeløpet dersom dette er «naudsynt av omsyn til vernet bortfestaren har etter Den europeiske menneskerettighets­konvensjonen fyrste tilleggs­protokoll artikkel 1».

Grensen uavklart

Hvor høy avkastningen bør være for at den ikke skal krenke eiendomsvernet, er det derimot ikke satt en grense for. I Lindheim-dommen var festeavgiftene mindre enn 0,25 prosent av tomtens verdi pr. år. I Øvre Ullern Terrasse mente Høyesterett at avkastningen var på 0,59 prosent.

Øvre Ullern terrasse På Øvre Ullern terrasse i Oslo er det tre tomter og totalt seks bygg med til sammen 54 store terrasseleiligheter. Ved inngåelse av festekontrakter med kjøperne av leilighetene var festetiden satt til 50 år, med utløp i desember 2006. Ifølge kontrakten hadde bortfester ved utløp av festetiden valget mellom å forlenge festeforholdet for nye 50 år, eller å la festeren innløse tomten til full markedspris. Ved inngåelse av festekontrakten var festeavgiften på 4 prosent av eiendommens takstverdi, som var normen på det tidspunktet.

Underveis har festeavgiften vært oppregulert hvert femte år, først med engros-prisindeksen og senere med konsumprisindeksen. I samme periode har imidlertid tomteprisene og eiendomsprisene steget langt mer enn konsumprisindeksen.

Tomten utgjør en bratt skråning ned mot Mærradalen. Bygningen var et pionerprosjekt hvor husene ble tilpasset terrenget med en leilighet i hver etasje. Den samlede tomten er på 20.688 kvadratmeter.

I 2016 gikk grunneieren Cecilie Selvaag Nustad til sak mot festerne. Nustad gikk bort under saksforberedelsene, og eiendommen er testamentert bort til stiftelsen Karibu. Medsaksøker er Mallin eiendom, som er overtatt av Nustads barn. Dette selskapet forvalter festekontraktene.

I to ulike saker i Oslo, henholdsvis på Nordberg og Grefsen, har Oslo tingrett satt 9.000-kronerstaket til side. I sitt skjønn baserte tingretten seg på en avkastning på henholdsvis 0,4 prosent og 0,44 prosent av råtomtverdien. Disse er imidlertid ikke behandlet av noen høyere rettsinstans.

At grunneierne av attraktivt beliggende eiendommer har vært den tapende part da et tak ble innført som begrensning, er det ingen tvil om. I statens tilsvar til EMD blir det også påpekt at majoriteten av stortingsmedlemmene var klar over at maksimalsatsen for festeavgiften spesielt ville ramme eierne av de dyreste tomtene, men at det var nødvendig for at ikke festerne skulle få urimelige konsekvenser.

Snudd på hodet

Det paradoksale i Øvre Ullern-saken er at det bildet er snudd på hodet. For festerne, som normalt blir ansett som den svake parten, er her eiere av store dyre leiligheter.

Leilighetene er på mellom 155 og 412 kvadratmeter, og har i dag markedsverdi i størrelsesorden 13 millioner.

Festerne har i rettssakene vært representert av advokat Anders C. Ryssdal, som selv er oppvokst i sameiet.

Grunneieren er derimot en stiftelse som har som mål å løfte frem alternative stemmer fra det globale sør. Stiftelsen arvet eiendommen etter at den opprinnelige grunneieren Cecilie Nustad, gikk bort rett før saken skulle behandles i lagmannsretten.

I HØYESTERETT: Advokat Carina Borchgrevink Næss, nå partner i Bing Hodneland, har ført saken for grunneieren. FOTO: Silje Sundt Kvadsheim

– Hvis denne saken kommer til EMD, vil Norge bli dømt på nytt, sa advokat Carina Borchgrevink Næss som representerte saken for Karibu for Høyesterett i sin replikk. Borchgrevink Næss er i dag partner i Bing Hodneland etter to år i Opplysningsvesenets fond.

Hun har sammen med professorene Mads Andenæs og Eirik Bjørge bistått Karibu i klagen til EMD.

Og snart kommer svaret fra Menneskerettighetsdomstolen.