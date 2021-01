Arcus-direktør blir PR-mann

– Jeg hadde ikke planer om å slutte i Arcus, men jeg har lenge hatt en drøm om å lede et kommunikasjonsbyrå. Da Leidar Norway-styreleder Rolf Olsen, som er en senior i bransjen, ringte meg, tenkte jeg «Wow!», sier Per Bjørkum (56).

– Jeg får lede et selskap med 21 ansatte, jeg får resultatansvar og jeg håper å få bredere kompetanse innen kommunikasjon. Dette blir spennende, fortsetter han.

Bjørkum har i åtte år vært ansvarlig for all intern og ekstern kommunikasjon samt investorrelasjoner i børsnoterte Arcus.

I løpet av første halvår skal Arcus - avhengig av godkjennelser fra konkurransemyndighetene i Norge, Sverige og Finland - fusjonere med finske Altia og bli til Anora.

– Er fusjonen med Altia en medvirkende årsak til at du nå slutter?

– Det er klart at man i forbindelse med en slik fusjon blir usikker på om man får beholde jobben, men svaret er likevel nei. Jeg har jobbet mye sammen med finnene i forbindelse med fusjonsprosessen, og de er hyggelige og flotte folk. Jeg hadde takket ja til denne jobben også hvis Arcus ikke skulle fusjonere med Altia.

First House-gründer

Bjørkum startet i 2003 opp PR-byrået Trolltind Kommunikasjon. Siden var han en av gründerne i First House, der Trolltind ble en del av oppstarten. Han har også vært kommunikasjonsdirektør i NetCom, journalist og redaktør i Reuters og finansanalytiker.

– Du har tidligere jobbet i et stort og lønnsomt PR-byrå, First House, og nå går du til et lite og ulønnsomt PR-byrå, Leidar Norway?

– Nei, Leidar er ikke ulønnsomt, men den biten må du ta med styreleder Rolf Olsen, sier Bjørkum.

I siste tilgjengelige regnskapsår, 2019, nådde Leidar Norway et resultat før skatt på minus 1,8 millioner kroner av en omsetning på 29,3 millioner.

– Leidar Norway ble slått sammen med filmselskapet Snöball i 2019. I denne forbindelse ble aksjene i de to selskapene verdsatt, og vi fikk en goodwill-post i balansen. Vi har årlige nedskrivninger av goodwill på 1,8 millioner kroner. Resultatet for 2020 vil lande på plussiden - inklusiv goodwill-nedskrivningen, sier Olsen, som er «veldig glad for å ha fått Bjørkum med på laget».

– Per har en sjeldent bred erfaring, som vil være veldig viktig for våre kunder og for den videre utviklingen av Leidar, sier Olsen.

Leidar Norway PR-byrå etablert av Rolf Olsen i 2010.

Jobber blant annet med internasjonale kunder som SDG tent (møteplass for globale verdensledere i Davos under World Economic Forum), Sahara Forrest Project (samarbeid om klimakrisen i ørkenområder) og ECOHZ (som tilbyr fornybare energiløsninger over hele Europa, Nord-Amerika og Asia).

Omsetter for i underkant av 30 millioner kroner på årsbasis.

Eies av Leidar SA (Rolf Olsen) med 72 prosent, H. Aschehoug & Co W. Nygaard (14 prosent), Ingrid Helsingen Warner (6 prosent), Woldsdal AS (Morten Woldsdal) med 5 prosent og Vidar Julien (3 prosent).

Har søsterselskaper i London, Brussel, Genève og Dubai, som alle eies av Leidar SA.

Før han startet Leidar var Olsen adm. direktør i PR-byrågiganten Weber Shandwick.

Kontorer i fem land

Olsen bor i Sveits, og eier via Leidar SA nærmere 72 prosent av aksjene i Leidar Norway. Nest største eier er H. Aschehoug & Co W. Nygaard (14 prosent).

Via Leidar SA eier Olsen også Leidar Norways søsterselskaper i London, Brussel, Genève og Dubai.

– Leidar har en spennende organisasjon med kompetanse på omdømme, strategi, design, film og digitale virkemidler. Selskapet har mange internasjonale kunder med aktivitet i Norge, og også mange store og mellomstore norske kunder, sier Bjørkum.

Bjørkum erstatter Ingrid Helsingen Warner, som skal i barselpermisjon. Hun vil fortsette som styremedlem og partner i Leidar Norway, og ønsker å gå inn i en annen stilling når hun kommer tilbake til Leidar etter endt permisjon.

Ifølge Bjørkum er det ennå ikke avgjort om han blir medeier i selskapet.

– Hvem tar over etter deg i Arcus?

– Den kabalen er ennå ikke lagt. Jeg vet ikke om investor relations-biten blir lagt til Helsingfors eller Oslo. Det eneste man allerede vet er at sjefen i det fusjonerte selskapet blir finske Pekka Tennilä, og at CFO blir Sigmund Toth, som i dag er CFO i Arcus.