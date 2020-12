Korreksjonsstemning på børsen?

Stemningen på Oslo Børs på tirsdag var elektrisk. Borr Drilling, Norwegian, DOF og SAS steg alle med mellom 20 og 40 prosent, og populære oljeaksjer som Equinor og Aker BP la på seg rundt fire prosent. I tillegg fikk vi opptakten til en budkrig på Entra og en oljepris som flørtet med 49 dollar pr. fat. Den elleville børsdagen har fått enkelte investorer til å fiske frem uttrykk som «Super Tuesday».

Oppgangen var for så vidt en forlengelse av den euforiske stemningen vi også så på mandag. For tredje mandag på rad fikk vi positive vaksinenyheter, denne gangen fra AstraZeneca. Deres vaksinekandidat var riktignok ikke like effektiv som de to foregående, men til gjengjeld langt mer tilgjengelig for masseproduksjon. Nyheten gjør at investorene ser forbi pandemien og priser aksjemarkedet deretter. Hovedindeksen står nå i 946, kun en halv prosent fra all-time high.

Spørsmålet mange nå stiller seg, er: Har markedet gått for mye?

På den ene siden taler mye for at markedet skal fortsette veksten. Selv om børsen nærmer seg all-time high, er flere selskaper innen reiseliv, olje, finans og industri fortsatt priset et stykke under sine toppnoteringer. Oljeprisen er fortsatt 30 prosent lavere enn i januar, og vi har ennå ikke fått godkjent en vaksine i EU.

Ifølge Morgan Stanley kan vi vente oss EU-godkjennelse av Pfizer-vaksinen så tidlig som i midten av desember. Moderna og AstraZeneca kan få godkjennelse bare noen uker etter. I tillegg har selskaper som Johnson & Johnson og Novavax til gode å slippe sine resultater av fase 3-studier. Når disse nyhetene annonseres, er det grunn til å vente positive utslag i oljeprisen og på børsene.

Selv om vaksinenyhetene utvilsomt er positive for verdensøkonomien, er tradere forberedt på en korreksjon både før og etter eventuelle vaksinegjennombrudd. Mange mener den positive stemningen på børsene er uproporsjonal sammenlignet med den reelle økonomiske situasjonen i verden. Selv med en vaksine vil det sannsynligvis ta lang tid før verdensøkonomien går for full maskin. Det tar lang tid før alle har fått en vaksine. Enkelte hevder reiselivsnæringen ikke vil være hundre prosent tilbake før i 2024. Og hva skjer om vi får en variant av viruset vi ikke har vaksine mot? Disse faktorene synes ikke å være priset inn i markedet i dag.

I tillegg kan en positiv vaksinenyhet paradoksalt nok skifte investorenes oppmerksomhet til et enda mer negativt territorium. Pandemien er utvilsomt svært krevende for økonomien, men den har tross alt en slutt. Vi vet at alle positive nyheter som bidrar til å bekjempe pandemien vil løfte børsene. Når verden kan begynne å leve som normalt igjen etter pandemien, hva blir fokus da? Rekordhøy gjeldsoppbygning fra staten, selskaper og befolkningen? Politisk polarisering? Betydelig inflasjonsfare?

Vi må ikke glemme at svært mange ventet på en resesjon også før pandemien inntraff. Selv med pandemi er hovedindeksen i USA så langt opp over 11 prosent så langt i år.

Det er naturlig med litt høydeskrekk.