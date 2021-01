Nå er det bare å åpne lommeboken for Røkke & Sønn

Å legge til rette for den kommende emisjonen og børsnoteringen av Aker Horizons må bli en tur i parken for ABG Sundal Collier, DNB, Nordea og Pareto.

For hvem vil ikke bli med på Kjell Inge Røkkes (og hans sønns) fornybarsatsinger? Det kan ikke være mange. Det spørs om meglerne trenger å ringe noen i det hele tatt. Folk ringer vel heller inn.

Sommerens noteringer av Aker Carbon Capture og Aker Offshore Wind ble svært godt mottatt i aksjemarkedet. De eneste som er litt bitre nå er Aker Solutions-aksjonærene som fikk under 2 milliarder for to utskilte selskaper som er verdt 19 milliarder i dag.

Noteringen av Aker Horizons på Euronext Growth skal skje «snart», ifølge børsmeldingen. Og kjenner vi Kjell Inge Røkke rett, tar ikke dette mange dagene.

Det er selvfølgelig en risiko for at verdsettelsen blir satt litt vel høyt i forbindelse med noteringen, men lærdommen fra 2020 har da vært å lukke øynene og bla opp.

Med tirsdagens kjøp av 75 prosent av aksjene i Mainstream Renewable Power, som har 1,4 gigawatt med vindturbiner i drift eller under bygging, og en prosjektportefølje på 10 gigawatt, tar Aker Horizons et stort skritt mot å bli en betydelig spiller innen fornybar energi.

Fra før eier Aker Horizons 51 prosent av Aker Carbon Capture og Aker Offshore Wind, samt 24,7 prosent av REC Silicon.

Som om dette ikke er grønt nok, avslørte Horizons-sjef Kristian Røkke at de i februar skal lansere en hydrogensatsing.

Aker Horizons' kjøp verdsetter Mainstream til 900 millioner euro, eller 9,3 milliarder kroner. 9,3 milliarder kroner? Det må være et røverkjøp i dagens ESG-bobleverden, der selgere av vindparker kan gni seg i hendene. Beviset på det må være at Aker Offshore Wind, som ikke eier en eneste vindturbin, eller har en eneste vindturbin under bygging ennå, er verdsatt til 7 milliarder kroner på børs. Det kommer dog ikke som noen overraskelse at Kjell Inge Røkke gjør verdiskapende transaksjoner.

Bare se på kursreaksjonen i Aker – markedsverdien økte med 5 milliarder kroner. Aker-aksjen har gjort en eventyrlig rekyl siden coronakrakket i mars, da kursen falt til under 200 kroner. Nå er kursen veldig nære all-time high, til tross for at Aker BP-kursen ikke er i nærheten av det samme. Røkke er like rik nå som det han var da oljeprisen var i 85 dollar fatet høsten 2018. Det er han sikkert strålende fornøyd med.

Strålende fornøyd må også de andre Aker-aksjonærene være, selv om de innser at det i løpet av bare noen få måneder er blitt en viss ESG-boble-risiko i selskapet.