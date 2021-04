Ville tilstander i kryptomarkedet

Kryptomarkedet ser enn så lenge ut til å ha kommet for å bli. I kjølvannet av bitcoins eventyrlige vekst det siste året har nå andre kryptovalutaer fulgt etter, såkalte «altcoins». Det er ikke lenger nødvendigvis slik at man må kunne regne for å bli rik i finansmarkedet. Kalkulator og slips er byttet ut med hettegenser og sosiale medier, eller i hvert fall en kombinasjon. Men i tillegg til risikovilje og stayerevne trenger man først og fremst én ting i dette markedet, en egenskap som i alle tider har trumfet både kløkt og kunnskap. Nemlig flaks.

For noen få år siden visste ingen hvem Brian Armstrong var. I 2011 var han en ordinær softwareingeniør som jobbet for Airbnb. I dag er han en av verdens rikeste mennesker. Rikdommen har han opparbeidet gjennom sin 20 prosents eierandel i Coinbase, verdens største markedsplass for kjøp og salg av kryptovaluta. Denne uken ble selskapet notert på New York-børsen, og hadde på det meste en verdsettelse på svimlende 941 milliarder kroner. Til sammenligning er markedsverdien av Equinor på rundt 534 milliarder kroner.

Kalkulator og slips er byttet ut med hettegenser og sosiale medier

Interessen for Coinbase er ikke så merkelig. Stadig flere mennesker har fått øynene opp for kryptovaluta, og Coinbase er foreløpig en av de enkleste måtene å kjøpe det på. Ved hjelp av et kredittkort kan man sette inn penger og kjøpe en rekke kryptovalutaer på få sekunder. Mot et høyt administrasjonsgebyr. Her ligger det mye penger.

At kryptovaluta er blitt mer tilgjengelig gjør at flere kjøper det – også de mindre valutaene som tidligere kun har vært tilgjengelig via mer avanserte plattformer som Binance. Resultatet er blitt en eksplosjon i prisene.

Her er en oversikt over kursutviklingen i noen utvalgte kryptovalutaer den siste måneden:

Bitcoin: + ca. 10 prosent.

Ethereum: + ca. 33 prosent.

Ripple (XRP): + ca. 247 prosent.

Dogecoin: + ca. 365 prosent.

Økt interesse fra kjendiser og institusjonelle investorer har også bidratt til å løfte prisene. I 2021 har blant andre Elon Musk, Kjell Inge Røkke og Øystein Stray Spetalen gått hardt ut og kjøpt store mengder bitcoin.

Selv om krypto er blitt mer stuerent, faller det utenfor mandatet til en del institusjonelle investorer, og mange peker derfor på Coinbase som en attraktiv aksje som kan gi disse investorene eksponering på kryptomarkedet. Dette er mye av bakgrunnen for prisingen vi ser i dag.

Mange peker derfor på Coinbase

Kryptovalutaer kan også handles gjennom derivater som for eksempel CFD-er.

Ved inngangen til helgen trodde majoriteten av CMC Markets' tradere at både bitcoin og Coinbase skal videre opp.