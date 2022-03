I en tidligere ukeskommentar pekte jeg på at menneskenes evne til å utvikle nye løsninger på tidligere uoverstigelige problemer er akselererende og ikke avtagende. De kommende årene vil vi blant annet finne nye medisiner, behandlingsformer, kommunikasjonsmetoder og ikke minst teknologi som motvirker klimaendringene.

Goldman Sachs anslår at for å nå en karbonnøytral verdensøkonomi innen år 2050 må det investeres 56.000 milliarder dollar i infrastruktur. Denne enorme pengebruken kombinert med teknologiske fremskritt på andre områder, kan løfte levestandarden for mange mennesker, løfte produktivitetsveksten og dermed kapasiteten for økonomisk vekst i verden.

Andre eksempler er jordbrukseffektivisering via genetisk bearbeidet korn eller kjøtt, robotteknologi, økt tilgang på rent vann via ny renseteknologi eller bedre og billigere utdanning for stadig flere via økende tilgang til internett.

3) Har du tro på at finansmarkedene vil fortsette å tilføre kapital til selskapene med de beste fremtidsutsiktene?

Konkurransen om å oppnå avkastning blant globale investorer og forvaltningsmiljøer er ekstrem. Alle leter med lykt og lupe etter det som kan bli det neste store og som via banebrytende teknologi eller løsninger kan forandre verden. Etter pandemi-resesjonen i 2020 har verdensøkonomien hatt høy fart og mange nye og eksisterende selskaper har tjent bra med penger og/eller fått tilført kapital som kan underbygge fremtidig lønnsomhet.

Krigen skaper usikkerhet rundt den økonomiske utviklingen og næringslivets finansielle rammebetingelser, men virksomheter vil fortsatt forbedre seg i jakten på økt lønnsomhet og investorer vil lete etter nye muligheter. Ikke minst er det en betydelig innovasjonstakt hos mange selskaper utenom børs, der kunnskapsrike og fremtidsrettede aktører innen private equity bistår selskapene.

Den enorme verdistigningen i aksjemarkedene de siste tiårene er ikke drevet av luftige fantasier.

Derimot gjenspeiler kursutviklingen selskapenes evne til å utvikle sine forretningsmodeller og øke lønnsomheten over tid. Tjener et selskap mer penger i år enn i fjor, skal aksjekursen alt annet likt opp fordi selskapet blir mer verdt. Noen ganger går investorene av skaftet av optimisme og betaler for mye for aksjene enn det er grunnlag for, mens i andre perioder dominerer pessimismen.

Kan gi høyere avkastning

Har du svart et bekreftende ja på spørsmålene over og du har en investeringsportefølje med god risikospredning og du er villig til å stå løpet ut, vil dårlig stemning i finansmarkedene ofte være kimen til neste oppgangsperiode. Verdipapirer som blir mindre dyre kan gi høyere avkastningspotensial på sikt, så lenge økonomien og risikoviljen etter hvert gjenvinner fotfeste.

Innen vi ser konturene av en løsning på Ukraina-krisen, er utfallsrommet for investeringer fortsatt stort. Nedtrapping vil gi en positiv rekyl, mens eskalering kan utløse større kursfall. Krigen får vi ikke gjort så mye med, men vår egen tilnærming til fremtidens muligheter styrer vi selv.

«For myself I am an optimist, it does not seem to be of much use to be anything else”

Winston Churchill

Av: Sjefstrateg Christian Lie, Formue