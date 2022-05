Jeg snakker daglig med private investorer. Jeg har en stor interesse i å forstå hvordan de tenker og legger sin investeringsstrategi. En ting som slår meg, er hvor få det er som bruker tid på å forstå selskapenes balanse.

Tidligere har vi kunnet se selskaper bli kjøpt opp, slaktet og solgt med store gevinster. Balansen har ikke vært tilstrekkelig reflektert i selskapets markedsverdi.

Balansen er viktig for investorene. Den er en finansiell status som viser hvor sunt selskapet er og hvilke manøvreringsmuligheter det har. Den viser selskapets likvide beholdning, verdien av eiendelene og hvor mye gjeld det har. Du vil enkelt se hva den bokførte verdien er. Den bokførte verdien er det samme som aksjonærenes egenkapital. Balansen brukes også til å beregne flere analytiske nøkkeltall.

Balansen konstrueres over formelen: Eiendeler – gjeld = bokført verdi. Og selv om det kan se veldig enkelt ut, så er det en masse poster og beregninger som inngår i balansen. Det er viktig å forstå at balansen er et øyeblikksbilde som det står ved utgangen av en regnskapsperiode, eksempelvis ved regnskapsårets slutt. For oversiktens skyld vil jeg kort forklare hovedkomponentene:

Hva er en balanse?

Listen over eiendeler starter med likvide beholdninger, slik som bankinnskudd, kassekreditt og aksje- og verdipapirbeholdninger. Så kommer kundefordringer, lagerbeholdninger og varige driftsmidler. Goodwill, patentrettigheter og brandverdi er også eiendeler. Selskaper med solide likvide beholdninger vil være best i stand til å motstå kriser, markedssvingninger, kriger og pandemier. Det kan være én form for en sterk balanse.

Gjelden oppdeles gjerne i kortsiktig og langsiktig gjeld. Selskaper med stor andel kortsiktig gjeld, som forfaller innenfor ett år, er sårbare når forventede kontantstrømmer uteblir. Langsiktig gjeld er ofte lån, mens kortsiktig gjeld kan være leverandørgjeld, utestående merverdiavgift, kassekreditt, skattetrekk og andre påløpte kostnader. Uansett er gjeldens størrelse relevant, men den skal ses i en sammenheng, eksempelvis med fortjenesten eller bransjen. Andelen av langsiktig gjeld bør overstige den kortsiktige i de fleste bransjer.