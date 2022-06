Husk dollarkursen når du investerer

En langhelg i New York er blitt en dyr fornøyelse. Flyselskapene har hevet prisene på grunn av dyrt drivstoff, som betales i dollar (USD). I New York har inflasjonen økt prisene kraftig på alt fra Starbucks-kaffe til hotellrom. Og når du skal veksle dine norske kroner for å betale for moroa, må du betale nesten en tier for en dollar. I mai 2021 måtte du bare betale litt over åtte kroner.

SER FORTSATT STERK DOLLAR: Henrik Sommerfelt, som leder CMC Markets i Skandinavia. Foto: CMC Markets

Den sterke stigningen i USD mot nesten alle valutaer påvirker makroøkonomien og aksjemarkedet. Det siste først. Flere amerikanske selskaper har varslet lavere forventet resultat som følge av den høye dollarkursen. Coca-Cola, Procter & Gamble, Salesforce og Microsoft har alle nedjustert forventningene for 2022 som følge av dollarkursen. Microsoft henter omkring halvparten av sin omsetning utenfor USA, og når salg i utenlandsk valuta veksles til dollar, blir det færre av dem.