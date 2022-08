Fem bra ting, fem utfordringer og ett forsøk på oppsummering

Min streben etter å forstå det som nå skjer i finansmarkedene og økonomien har resultert i flere grå hår. Tegn til lavere inflasjon i USA tolkes positivt av investorene, men hva om inflasjonen faller fordi økonomien svekkes? Er forventningen om en snillere sentralbank like positiv da?

En oppdatering på hva som er bra og hva som tynger gir ingen fasitsvar, men gir kanskje en nyttig oversikt.

5 bra ting!

1) Vekstforventninger på 2019-nivå

Selv om estimatene er blitt nedjustert, forventer analytikerne i gjennomsnitt tre prosent vekst i verdensøkonomien i år, og 2,9 prosent i 2023. Dette er under normalen, men fortsatt på samme nivå som i 2019. En global resesjon forutsetter at BNP-veksten blir to prosent eller lavere. Økonomien får støtte av lav arbeidsledighet i mange land, og mangel på arbeidskraft sammen med høy inflasjon begrenser tap av kjøpekraft via stigende lønnsvekst. Husholdninger i USA og Europa har dreid pengebruken bort fra ensidig vareforbruk under pandemien, mot tjenester innen reiseliv, bevertning og underholdning. Særlig i Europa gir reiselivsnæringen et støttende vekstbidrag.

2) Færre økonomiske ubalanser enn før Y2K og GFC

I motsetning til før årtusenskiftet og finanskrisen, bærer ikke økonomien preg av hverken overdreven optimisme, overinvesteringer eller høy gjeldsoppbygging hos husholdningene. Selv om stemningen i finansmarkedene har bedret seg gjennom sommeren, har vi et av historiens tøffeste første halvår bak oss, og det er fortsatt mer usikkerhet enn skråsikker fremtidstro. Faktorer som dette kan bidra til at en økonomisk nedtur i mindre grad blir en selvforsterkende spiral. Banksektoren, som var sentral under finanskrisen, er langt bedre rustet til å håndtere utfordrende markedsforhold og tap.

3) Forventninger om positiv inntjeningsvekst

Som vi har sett gjennom kvartalsrapporteringen for andre kvartal, trenger ikke inflasjon være negativt for omsetningsveksten. Tvert imot kan stigende priser være positivt så lenge selskapene klarer å overføre kostnadsøkningene til kundene. Fordi selskapene i stor grad klarte dette i første halvår, har resultatene også vært gjennomgående gode. Selv om det er tegn til press på fortjenestemarginene fra økte lønnsutgifter og nedjustering av estimatene, er positiv inntjeningsvekst fortsatt innen rekkevidde. For globale aksjer ventes det 9,2 prosent inntjeningsvekst i 2022 og 6,8 prosent i 2023.

4) Lavere råvarepriser og bedring i forsyningskjedene