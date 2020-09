Vollvik må overnatte i arresten etter munnbind-siktelse

Vollvik ble tirsdag morgen pågrepet, siktet for brudd på lov om medisinsk utstyr. Politiet aksjonerte mot tre lokaler tilhørende Vollvik i Bergen hvor det alle steder ble beslaglagt munnbind som skal ha vært lagt ut for salg på nettbutikken Ludostore.

Etter at avhøret var ferdig i 15-tiden ble Vollvik imidlertid ikke løslatt, men han må overnatte i en varetektscelle for nye avhør onsdag.

– Han blir ikke løslatt i dag, det er fortsatt bevisforspillelsesfare knyttet til flere etterforskningsskritt. Vi skal avhøre ham ytterligere i morgen og da også vurdere om vi vil begjære ham varetektsfengslet, sa politiadvokat Sigrid Sulland i Vest politidistrikt til NTB tirsdag kveld.

– Stort omfang

Ifølge politiet skal Vollvik ha mottatt ikke-medisinske munnbind fra utlandet som han skal ha pakket om og solgt videre som medisinske munnbind. De mener han forsettlig har brutt paragraf 5 i lov om medisinsk utstyr som nettopp går på hvordan merking og markedsføring av slikt utstyr skal gjøres. Brudd på bestemmelsen kan straffes med bøter eller med fengsel i inntil to år for særlig grove tilfeller.

– Vi mener disse opplysningene er alvorlige. Det er et stort omfang med munnbind det gjelder. Disse har vært til salgs på Ludostore i stort omfang, sier politiadvokat Sigrid Sulland til VG.

Advokat Einar Råen er forsvarer for Vollvik. Han var tirsdag kveld sterkt kritisk til politiets håndtering av etterforskningen. Han sier til NTB at det er uforståelig og sterkt beklagelig at politiet ikke ville løslate den profilerte gründeren etter avhøret tirsdag.

– Han har det tungt, og det tenker jeg er forståelig med tanke på hvordan han har stilt opp for politiet i avhør i dag og på alle måter har hjulpet til med å oppklare dette, sier Råen.

– Kjøpt i Norge

Forsvareren sier de aktuelle munnbindene som Vollvik skal ha gitt gal merking, ikke er direkteimportert fra utlandet av Vollvik selv, men at han har kjøpt dem fra en annen norsk importør et annet sted i Norge.

– Spørsmålet er om emballeringen er riktig og hva Vollvik har visst om dette når han har kjøpt disse munnbindene fra et annet norsk firma. Kan han ha bestilt en bestemt type munnbind, men fått en annen og likevel behandlet dem som om han hadde fått hva han bestilte? Da er spørsmålet om han har begått en forsettlig overtredelse, sier Råen.

– En misforståelse

Vollvik ble pågrepet like før klokken 8 tirsdag morgen da han var på vei til jobb. Pågripelsen skal ha foregått uten dramatikk. Advokat Råen sier det ikke er noen offentlig myndighet som har varslet eller anmeldt Vollvik for å ha brutt bestemmelsene om merking i loven.

Politiadvokat Sigrid Sulland sier at pågripelsen kom etter tips. Politiadvokaten sa tirsdag videre at de mener Vollvik har brutt bestemmelsene i loven forsettlig.

Forsendelser stoppet i tollen

Idar Vollvik ble kjent da han bygget opp mobiltelefoniselskapet Chess på begynnelsen av 2000-tallet og solgte det noen år senere med stor gevinst. I dag eier han firmaet Vovi i Bergen, som blant annet selger munnbind og desinfeksjonsvæske.

I juni skrev VG at firmaet hans hadde fått fire forsendelser med smittevernutstyr stoppet i tollen.