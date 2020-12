Risikerer å miste leilighet og golfklubb til 260 mill.

Zamira Hajiyeva har over en periode på ti år brukt 160 millioner kroner på luksusartikler på blant annet Harrods i London. Det viser seg at pengene stammer fra ulovlig ilagte kredittkort.

Hajiyeva eier en leilighet i den fasjonable bydelen Knightsbridge i London verdsatt til 140 millioner kroner. I tillegg eier hun en golfklubb med tilhørende bane som til sammen med leiligheten er verdsatt til 260 millioner kroner.

Nå risikerer hun å miste alt.

Må forklare formuen

Mandag tapte Hajiyeva kampen i Supreme Court i England, der hun anket myndighetens avgjørelse om å ilegge henne en «Unexplained Wealth Order» – en ordre om å forklare hvor formuen hennes stammer fra.

Hun har blitt identifisert som en del av et korrupsjonsnettverk i utlandet, i tillegg til å ha fått uønsket oppmerksomhet fra britiske myndigheter etter hun har brukt uhorvelige mengder penger på luksusartikler i Europa.

Nå risikerer hun å miste både leilighet og golfklubb med mindre hun kan forklare hvor formuen stammer fra.



Ulovlige kredittkort

Dyr smak er bare mellomnavnet til fru Hajiyeva. Hun hadde et svakt punkt for noen av de dyreste smykkemerkene i verden: Cartier og Boucheron.

En søndag i 2009 brukte hun et kredittkort for å betale for et smykke til 580.000 kroner på luksusbutikken Harrods i London. 12 dager senere var hun tilbake og kjøpte Boucheron-smykker til en samlet verdi av 1,4 millioner kroner.

Kjøpene ble gjort på minst 54 forskjellige kredittkort. Hele 35 av disse var American Express, Mastercard og Visa-kort utgitt av banken der mannen hennes jobbet i Aserbajdsjan.

Kjøpene ble også loggført på Harrods' lojalitetsprogram, og fordi hun brukte mer enn 120.000 kroner på ett år, endte hun på en eksklusiv liste der hun fikk gavepakker, rabatter og drinker på huset hver gang hun svingte gjennom dørene.

Mannen hennes, Jahangir Hajiyev, er fengslet i 16 år for å ha misbrukt sin stilling som toppsjef i Aserbajdsjans internasjonale bank. Inntekten hans overgikk aldri mer enn 70.000 pund – om lag 815.000 kroner – i året, men likevel hadde paret råd til dyre leiligheter og en overdådig livsstil.

Kriminelt par

Hajiyeva nekter å forklare hvordan formuen har oppstått og måtte dermed møte i retten mandag hvor hun led et knusende nederlag.

– Dette er en viktig milepæl i å stadfeste uforklarlig formue-ordre som et kraftfullt verktøy i økonomisk etterforskning. Det vil sette presedens for fremtidige saker, sier Grame Biggar, direktør for National Crime Agency (NCA) – Englands svar på Økokrim.

Storbritannias myndigheter innførte Unexplained Wealth Orders for tre år siden for å sette en stopper for at kriminelle kunne få formuen til å vokse uten at det fikk konsekvenser.

Ordren gjør at alle med formue over 50.000 pund, like over 500.000 kroner, må forklare hvor formuen stammer fra. Klarer du ikke det, blir verdiene fryst.

Tidligere i år ble en businessmann som har gjort det stort på eiendommer dømt og fratatt hele formuen fordi han ikke klarte å forklare hvor han hadde fått midlene fra.