Tesla dømt for rasisme

En domstol i San Francisco har bestemt at Tesla må betale en tidligere heisarbeider, Owen Diaz, rundt 137 millioner dollar – like under 1,2 milliarder kroner – etter han ble utsatt for rasisme da han jobbet i selskapet, ifølge Bloomberg.

Juryen ga mer enn advokatene ba om for sin klient Diaz, inkludert 1,1 milliarder kroner i oppreisning og 60 millioner som kompensasjon for følelsesmessig påkjenning.

Diaz var innleid i 2015 og møtte et hostilt arbeidsmiljø der kollegaene brukte fornedrende ord og uttrykk om ham og andre mørke medarbeidere. Han ble også bedt om å «dra tilbake til Afrika», fikk rasistiske tegninger og måtte se rasismeutsagn på veggene på badet.

Saken kunne tas til retten ene og alene fordi Diaz ikke hadde signert en av Teslas obligatoriske voldgiftsklausul, som oppfordrer ansatte til å løse tvister bak lukkede dører og forhindrer dem i å gå til rettssak, ifølge Diaz' advokater.

Tidligere har Tesla måttet betale 1 million dollar til en annen ansatt – også for rasisme. Nok en rasismesak mot Tesla er oppe til vurdering i California.

Tesla har gått ut med et brev til sine ansatte der HR-sjef Valerie Capers Workman kommenterer avgjørelsen i rettssaken, og dysser ned avgjørelsen.

– I tillegg til Mr. Diaz var det tre andre vitner som sa de hadde hørt rasismeutsagn, inkludert N-ordet, på Fremont-fabrikken. De var enige i at N-ordet ikke er passende på arbeidsplassen, men var også enige om at ordet ble brukt i en vennlig tone og som oftest av afroamerikanske kollegaer, sier Workman i brevet.

Hun understreker også ta Tesla har gjort endringer siden 2016 da Diaz sist jobbet i selskapet, deriblant å opprette et mangfolds-team. Brevet sier ingenting om Tesla kommer til å anke saken.

Du kan lese brevet i sin helhet her.