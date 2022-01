Russisk løsepengeliga arrestert

Minst 426 millioner rubler, som tilsvarer 48 millioner norske kroner er konfiskert. Det samme er 20 luksusbiler og kryptovaluta og euro verdt i overkant av ti millioner kroner.

To av de 14 pågrepne skal allerede være varetektsfengslet av en domstol i Moskva for inntil to måneder, mens etterforskningen pågår, skriver Reuters.

Den siste utviklingen i saken er ikke de første pågripelsene av gruppens medlemmer. En ukrainer ble pågrepet i fjor, også det etter press fra USA.

Rammet oljeforsyning

En amerikansk tjenestemann opplyser ifølge Reuters at en av de pågrepne er mistenkt for å stå bak hackingen av selskapet Colonial Pipeline i mai i fjor.

Det førte til at olje- og gassforsyninger i USA ble rammet i flere dager. Selskapet har et rørnett som strekker seg nesten 9.000 kilometer mellom delstatene Texas og New York.

Men det er ikke bare infrastrukturselskaper gruppen har hacket og truet å offentliggjøre dokumenter til.

Artister som Lady Gaga og Madonna har blitt rammet. Det samme har advokatfirmaer, utdanningsinstitusjoner, en apotekkjede, et togselskap, IT-bedrifter og det brasilianske slakteselskapet JBS blitt. De skal til slutt ha betalt 11 millioner dollar i bitcoin til gruppen, for å få frigitt sine data.

STENGTE DØRER: Coop i Sverige ble hardt rammet av hackergruppen REvil i fjor sommer. Over 500 butikker måtte stenge etter angrepet. Foto: COOP

Rammet Coop

Også den svenske dagligvarekjeden Coop ble rammet av REvils angrep i fjor sommer. Det førte til at rundt 500 av kjedens 800 forretninger måtte stenge dørene.

Hackerne gikk ikke direkte til angrep på kjedens datasystemer, men rammet den indirekte ved å hacke deres programvareleverandør Kaseya. Selskapet har over 10.000 kunder i ti land.

En av dem var Coop, som opplevde at deres systemer knelte. Blant annet virket ikke kassaapparatene til kjeden.

Aviskonsernet Amedia, hotellkjeden Nordic Choice Hotels og næringsmiddelgiganten Nortura, som blant annet står bak Gilde og Prior, er alle nylig utsatt for slike utpressingsforsøk.

Om disse norske selskapene ble angrepet av REvil, er derimot uklart