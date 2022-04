Den mangeårige regjeringssjefen ble pågrepet i 2018 og to år senere funnet skyldig i en rekke straffbare forhold. Han ble dømt til 12 års fengsel.

Den tidligere sjefen for Goldman Sachs i Sørøst-Asia, Tim Leissner (50) orkestrerte svindelen.

Han innrømmer å ha betalt bestikkelser og sørget for kickback-betalinger til korrupte politikere og tjenestemenn i Malaysia og Emiratene.

Selv fikk han rundt 200 millioner dollar ut av svindelen.

Vitnet mot kollega

Fordi Leissner har innrømmet sine synder, vil han få en redusert straff. Han risikerer 25 års fengsel. Leissner har trukket sin tidligere kollega Roger Ng inn i saken. Han rapporterte til Leissner.

Ng nektet for å ha gjort noe galt, men Leissners vitnemål nagler ham til skandalen.

SKYLDIG: Roger Ng (midten) så tydelig nedslått ut da han forlot rettsbygningen i New York fredag sammen med sine advokater. Foto: Bloomberg

Aktor Breon Peace, som har ført saken for påtalemyndigheten i New York, er meget fornøyd med juryens konklusjon.

– Dommen er en seier, ikke bare for rettssystemet, men også for folket i Malaysia.

Kan få 30 års fengsel

Nå er Ng funnet skyldig i to tilfeller av korrupsjon og et tilfelle av grov hvitvasking av en jury i en domstol i Brooklyn i New York.

– Tiltalte og hans medansvarlige 1Malaysian Development Berhad, ikke som et selskap for å gjøre noe godt for folket i Malaysia, men som en sparebøsse for å berike seg selv med hauger av penger, sa aktor etter at dommen falt.

Straffeutmålingen er ikke klar, men har risikerer inntil 30 års fengsel.

Investeringsbanken Goldman Sachs har tidligere akseptert en bot på 2,9 milliarder dollar i forbindelse med opprullingen av finansskandalen.