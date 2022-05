– Det har vært et komplisert og vanskelig arbeid, og mesteparten av tiden har etterforskningen pågått i coronamodus med hjemmekontor, sier politiadvokat Ragnvald Brekke til VG.

AKSJONERTE: Etterforskerne fra Oslo politidistrikt tok bakveien ut kontorlokalene til Regnskapsavdeling 1 i Bygdøy allé da de aksjonerte i februar 2020. Foto: Oliver Orskaug

Mange konkurser gransket

Finansavisen har tidligere omtalt at det var bostyrere i ulike konkursboer som først reagerte og varslet politiet om mulige lovbrudd.

På bakgrunn av det er en stor mengde konkursinnberetninger fra bostyrere gransket.

Da politiet hadde razzia mot flere adresser i februar 2020 sa leder for seksjon for økonomi- og bedragerisaker i Oslo politidistrikt, Rune Skjold følgende til Finansavisen.

«Vi ønsker å ta ut profesjonelle aktører som medvirker og tilrettelegger for økonomisk kriminalitet. Det er derfor vi har gått til det skritt å pågripe to personer.».

De to var altså Trond Kaarem og Finn Arne Berntsen. Begge er 58 år gamle, og de har jobbet sammen på flere prosjekter. Berntsen har også sittet i styret i Regnskapsavdeling 1 Norge, og han var også styremedlem i Kaarems toppselskap Company House.

Kaarem kaller saken tøys

Statsadvokat Erik Førde sier til VG at han mener det kan føres bevis for at Kaarem har forsøkt å skjule kontantstrømmer på opp mot 120 millioner kroner.

Hovedpersonen selv tilbakeviser at han har gjort noe alvorlig galt, slik tiltalen tar utgangspunkt i.

Til Kapital har han tidligere sagt at saken mot ham er bortimot grunnløs.

«Det er bare tøys. Det er en tidligere ansatt som har gjort noen greier. Men ikke noe ulovlig, det vil tiden vise.».

Da han ga intervjuet til Kapital i juni 2020 mente han saken ville smuldre bort.

FORSVARER KAAREM: Advokat Pål Sverre Hernæs i Hjort representerer Trond Kaarem (58) i straffesaken. Foto: Iván Kverme

Maratonrettssak i 2023

Det har den derimot ikke gjort. I stedet må Kaarem og de seks andre tiltalte møte i Oslo tingrett like over nyttår.

Det er satt av to og en halv måned til saken i retten, og da vil påtalemyndigheten presentere en rekke dokumentbevis som er beslaglagt.

Da politiet gjennomførte en razzia mot ulike regnskapskontorer i februar 2020, tok de med seg en rekke datamaskiner og permer fra kontorlokalene.

Det er advokatene André Kirkholm, Arnt Angell, Håkon Brækhus, Håkon Juell Hassel, Marius Oscar Dietrichson, Per Danielsen og Pål Sverre Hernæs som representerer de syv tiltalte i saken.