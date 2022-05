Bankkorrupsjonsak vokser i omfang

Siktede eier to boliger i Oslo sammen med sin kone, og det er registrert pant på begge leilighetene med lån gitt av to av bankene har jobbet for.

En av leilighetene, hvor paret er folkeregistrert bosatt, ligger på Sørenga i Oslo. Området kan skilte med noen av byens høyeste kvadratmeterpriser.

Finansavisen får opplyst av politiet at navnet til den siste pågrepne dukket opp i etterforskningsmaterialet man gjennomgikk. Han ble da besluttet pågrepet.

Undersøker kryptospor

Siktede skal ikke ha ønsket å forklare seg i politiavhør om sin egen økonomi og en rekke transaksjoner politiet har funnet spor av i kontoutskrifter.

Beløpene skal være svært høye.

Politiet jobber med å sikre spor blant beslag som er gjort, og etterforskerne mener verdier er forsøkt skjult gjennom vekslinger i kryptovaluta.

33-åringens forvarer er Fredrik Berg i advokatfirmaet Fend.

– Min klient avviser straffskyld. Vi har ikke innsyn i saken og har ikke flere kommentarer, sier Berg til Finansavisen.

Fra 10 til 30 mill.

Politiet mener de siktede har tilhørt et nettverk som har mottatt bestikkelser fra personer som ønsker lån i banker, men som egentlig ikke er berettiget til det.

Ved å betale mellommenn, som igjen skal ha delt bestikkelser med ansatte i banknæringen, skal det ha blitt gitt lån på uriktige grunnlag.

Det er å regne som korrupsjon, og et bedrageri mot bankene.

Da Finansavisen skrev om de første pågripelsene i april, opplyste politiet at så mye som 10 millioner kroner kunne vært gitt i lån til personer som ikke skulle fått lånene.

Nå er denne summen oppjustert til minst 20 millioner og kanskje så mye som 30 millioner.

En kilde med innsikt i etterforskningen opplyser til Finansavisen at dersom politiets antagelser stemmer, så kan beløpet vokse ytterligere og involvere enda flere personer.

På rømmen

En femte person som politiet har siktet, er på frifot. Man mistenker at vedkommende kan ha forlatt Norge. Også to andre personer har blitt pågrepet i saken, men de har ikke blitt varetektsfengslet.

I tiden fremover vil politiet foreta avhør av de siktede og lånekunder, samt at man samarbeider tett med minst to banker for å sjekke lån de bankansatte har vært med å behandle.

Også digitale spor blant beslaglagte mobiltelefoner og datamaskiner gjennomgås av etterforskerne.