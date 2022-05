Vollvik saksøkt av Skatteetaten

Mandag ble Idar Vollvik dømt til 45 dagers ubetinget fengsel etter at Bergen tingrett fant ham skyldig i å ha feilmerket minst 700.000 ikke-medisinske munnbind som medisinske.

Munnbindene ble solgt gjennom Norske Nettbutikker og Vovi AS, og 54-åringen var ikke sen med å anke.

Frykter ikke skattekrav

Tirsdag skriver DN at Skatteetaten har saksøkt Vollvik for ubetalte skatteregninger og krever investoren for 1,93 millioner kroner. Kemneren skal også ha tatt pant i boligen hans i Bergen for skattekravet.

– Det engster meg ikke, svarer Vollvik kort når avisen spør om en kommentar, og føyer til at han holder på med å gjøre opp kravet.

Kjenner kemneren godt

Investoren kjenner kemneren godt fra før, og senest i oktober 2020 – like etter at munnbind-siktelsen kom, ble Vollviks bolig pantsatt i forbindelse med et skattekrav på 123.400 kroner.

54-åringen har vært sent ute med skatten gjentatte ganger før, med påfølgende skattekrav og konkursbegjæringer. I 2013 ble Fana-villaen også begjært tvangssolgt, men Vollvik har reddet seg unna i hvert eneste tilfelle.

Vollvik hadde ifølge skattelistene 8,6 millioner kroner i inntekt i 2020, og betalte 2,7 millioner kroner i skatt.