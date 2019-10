Millionsalg av norske bøker i Tyskland

I forbindelse med bokmessen i Frankfurt neste uke, hvor Norge er hovedland, har NTB hentet inn salgstall fra agentene til noen av de mest kjente norske forfatterne.

Oversikten viser at Tyskland har blitt et svært lukrativt marked for norsk litteratur:

* Jo Nesbø har alene solgt 6 millioner bøker i Tyskland, opplyser Salomonsenagency, som representerer ham i Tyskland. Det plasserer Nesbø på topp av listen blant de forfatterne vi har fått tall for.

* Jostein Gaarders bok «Sofies verden» er solgt i 3,5 millioner eksemplarer i Tyskland. Selv uten tall for hans øvrige utgivelser, plasserer dette ham på andreplass på listen.

* Maja Lunde har de siste årene gjort stor suksess i Tyskland, og bøkene hennes har lenge figurert på bestselgerlistene. Ifølge Oslo Literary Agency har hun nå totalt solgt 1,5 millioner bøker på det tyske markedet.

* Lars Myttings «Hel ved» er gitt ut i 750.000 eksemplarer i Tyskland, mens tallet for «Svøm med dem som drukner» er 450.000, opplyser agenten Agentur Literatur.

* Øvrige forfattere som har gjort suksess i Tyskland er Anne B. Ragde (500.000 bøker), Erik Fosnes Hansen (500.000 bøker) og Per Petterson (250.000 bøker).

Kulturpolitikk

Norge har satset hardt på litteratureksport til Tyskland i forbindelse med bokmessen i Frankfurt, som åpnes av kronprinsesse Mette-Marit i neste uke.

Norge er hovedland på den gigantiske messen, og staten har spyttet inn 30 millioner kroner i satsingen. Så langt har det resultert i rekordmange norske utgivelser i Tyskland i løpet av året.

– I helhet kommer det 510 oversettelser, gjenutgivelser og bøker om Norge. Omkring 230 av dem er nye oversettelser, sier prosjektleder for det norske hovedlandsprosjektet i Frankfurt Halldór Gudmundsson til NTB.

– Jostein Gaarder banet vei

Gudmundsson har store forventninger til at mange av nyoversettelsene også kommer til å selge godt.

– Det skyldes også at vi i nesten to år har hatt samarbeid med tyske bokhandlere. Problemet kan være at de får masse gjesteland-bøker inn, uten at de har noe forhold til dem, sier Gudmundsson.

De fem siste årene har norsk vært det niende eller tiende viktigste språket for oversettelser til tysk.

– Da Jostein Gaarder kom med «Sofies verden», endret det fokuset på det internasjonale bokmarkedet. Etter kjempesuksessen hans, begynte den internasjonale forlagsverdenen å rette blikket mot Norden. Der har Gaarder vært en pioner. Selvfølgelig har den nordiske krimbølgen også vært viktig. Dette er noe vi bygger på i hele denne satsingen, sier Gudmundsson.

