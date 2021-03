Åpner kinodørene igjen etter eksklusiv avtale

Det har gått et halvt år siden verdens nest største kinooperatør, Cineworld Group, stengte samtlige av sine kinoer og 45.000 ansatte ikke hadde noe å gjøre på ubestemt tid. Tirsdag kunngjorde kinokjeden at de fra april vil begynne med en gradvis gjenåpning av kinoene i USA, før de begynner å åpne kinoer i Storbritannia i mai. Det kommer frem i en pressemelding tirsdag.

– Vi har lengtet etter dette øyeblikket når vi kan ønske publikum velkommen tilbake til våre Regal-teatre og gjenopprette vår viktige rolle i samfunnet, sier konsernsjef Mooky Greidinger i Cineworld.

Eksklusiv avtale

Gjenåpningen kommer samtidig som at Cineworld har inngått en flerårig avtale med Warner Bros., og de vil starte med en trinnvis gjenåpning med et begrenset antall kinoer som åpner for «Godzilla vs. Kong» 2. april før de går videre med «Mortal Kombat» 16. april.

Avtalen med Warner Bros. går ut på at Cineworld kan vise filmstudioets filmer eksklusivt i 45 dager i USA de neste årene, med visse bestemmelser. Mens i Storbritannia får Cineworld på Warner Bros-filmer i 31 dager – og 45 dager på filmer man tror blir kassasuksesser.

– Vi er veldig glade for avtalen med Warner Bros. Denne avtalen viser studioets forpliktelse til kinonæringen, og vi ser denne avtalen som en viktig milepæl i vårt 100-årige forhold til Warner Bros., sier Greidinger.