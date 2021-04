«Godzilla vs. Kong» knuser pandemirekordene

Storfilmen «Godzilla vs. Kong» som ble sluppet 31. mars er blitt et kassasuksess i USA sett med pandemiøyne. Filmen hentet inn over 60 millioner dollar siden premieren, noe som gjør den til den mest innbringende filmen hittil under pandemien.

Tidligere var det filmen «Tenet» som hadde rekorden på 58,5 millioner dollar fra 2020, skriver CNBC.

Sommer i april

– Det begynner å se ut som sommeren i april med «Godzilla vs. Kong», som krysser milepæler som ville vært utenkelige for bare noen få uker siden, sier Paul Dergarabedian, medieanalytiker i Comscore.

Med «Godzilla vs. Kong» har Warner Bros. fire av de fem mest lønnsomme filmene som er blitt sluppet i løpet av pandemien. Med «Tenet», «Wonder Woman 1984» på fjerde med 46,2 millioner dollar og «Tom og Jerry» på femteplass ned 40,3 millioner. Tredjeplassen, «Croods: A New Age», hentet 56,5 millioner dollar og ble gitt ut av Universal.

– Utgivelsesstrategien til Warner Bros. betalte seg stort og beviste i prosessen at kinoen fremdeles er konge når det gjelder å skape den mest imponerende og oppslukende filmopplevelsen, sier Dergarabedian.

I løpet av den første visningshelgen tjente «Godzilla vs. Kong» inn over 32 millioner dollar i USA.