Pandemirekord for Spider-Man

I løpet av torsdagens forhåndsvisninger og fredagens premierevisning spilte den nyeste Spider-Man-filmen «Spider-Man: No Way Home» inn 121,5 millioner dollar i billettsalg i USA.

«Akkurat i det industrien forbereder seg på den første åpningshelgen i pandemien som passerer 100 millioner dollar, svinger «Spider-Man: No Way Home» inn på kino og knuser forventningene ved å nå målet allerede på fredagen,» sier senior medieanalytiker i Comscore, Paul Dergarabedian til CNBC.

Oppjusterer estimatet

Sony, som produserte den nye Marvel-filmen sammen med Disney, oppjusterte estimatene for hele helgen i etterkant av fredagen, og sier nå at de forventer at filmen vil spille inn 240 millioner dollar i åpningshelgen. Det første anslaget deres anslo at filmen ville spille inn rundt 130 millioner dollar.

Analytikere som CNBC har vært i kontakt med forventer at filmen vil generere nærmere 250 millioner dollar, og kanskje til og med nå 265 millioner dollar.

«No Way Home» har allerede hatt den mest innbringende premierehelgen under pandemien, etter at den passerte «Venom: Let There Be Carnage», som spilte inn 90,1 millioner dollar i løpet av de tre første dagene på kino. Og filmen kan fort komme inn på topp ti over de mest lønnsomme premierehelgene i filmhistorien, ettersom det bare er åtte filmer som tidligere har tjent inn over 200 millioner dollar i løpet av premierehelgen, melder CNBC.