– Et fotografi av en ugle som het “Harriet”, som jeg kjøpte på gamle Deichman. Møller, som kjøpte det gamle biblioteket, skal kanskje lage fotomuseum der. Bildet er tatt i Afrika og ser ut som et lite, klokt menneske. Fotografiet tok meg med en gang. Jeg har også nylig kjøpt et fotografi av David Yarrow, en ulv og en dame som kjører bil i ørkenen. Det blafrer dollarsedler bak dem. Det verket er jeg ikke sikker på at kommer til å stå seg til evig tid, men jeg kommer sikkert til å få veldig mye glede av det.