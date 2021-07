Åslaug Haga: Verden må spise mer plantebasert

– Vi bør gå i retning av mer plantebasert diett. Det bør vi på grunn av klimaendringer – og i den rike del av verden sannsynligvis også på grunn av helsemessige effekter, sier Haga til NTB.

Senterparti-veteranen er snart ferdig som visepresident i FNs jordbruksfond (IFAD), hvor hun har jobbet med mat, matproduksjon og -sikkerhet. Neste uke holder organisasjonen et formøte til FNs store mat-toppmøte i New York i september.

– Ting går i feil retning. Det betyr at vi alle må ta oss sammen og samarbeide bedre for å få matsystemet og klimautfordringene under kontroll, sier Haga.

Ber Vedum prioritere klima

Beskjeden hennes går ut til alle politikere. Sp-nestoren ønsker ikke å sende en spesiell beskjed til Senterpartiets nåværende leder og statsministerkandidat Trygve Slagsvold Vedum – en mann som jevnlig forsvarer både kjøttmat og dieselbiler.

Hun ber ham likevel om å sette klimaet øverst på prioriteringslisten:

– Jeg har det samme budskapet til Vedum som jeg har til alle andre politikere. Det er at vi trenger å ta klimautfordringene på alvor. Nå ser vi rundt oss at dramaet er stort. Det må ha førsteprioritet. Klimaet er helt fundamentalt for at vi skal greie å sikre nok mat fremover, sier Haga, som tidligere har vært olje- og energiminister for Senterpartiet.

Økt temperatur – mindre avlinger

Etter flere år hvor sulten i verden har minket, har utviklingen nå snudd. En fersk FN-rapport viser at hver tiende innbygger i verden sulter, og at coronapandemien har kastet ytterligere 120 til 160 millioner mennesker ut i sult.

Men allerede før pandemien kom de første urosignalene om at det var i ferd med å snu. Haga er ikke i tvil om at klimaendringene er hovedårsaken til at flere sulter.