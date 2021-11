Nye anbefalinger: Ikke kjøp dette i Sverige

Svensk kylling, storfekjøtt fra Sør-Amerika og USA og halloumi fra halloumiens hjemland Kypros er noen av produktene som nå får rødt lys i den årlige kjøttguiden til WWF, Verdens naturfond, ifølge nyhetsbyrået TT og Dagens Industri.

Årsaken til at den svenske kyllingen får det røde lyset, er at WWF stiller strengere krav innen kriteriene for klima og dyrevelferd.

Også kylling fra Danmark, Polen, Tyskland, Frankrike, Nederland, Belgia, Thailand og Brasil får det røde lyset, mens det kun er økologisk kylling med den svenske KRAV-merkingen som får grønt lys i nabolandet.

Fraråder også ost, biff, svin og egg

Andre matvarer som får det røde lyset, er oster fra blant annet Frankrike, Italia, Danmark og Nederland, svinekjøtt fra blant annet Danmark, Italia og Spania, lammekjøtt fra New Zealand og Irland samt egg fra Nederland og Polen.

WWF-guiden skal gjøre det lettere for forbrukere og andre næringsmiddelaktører å velge matvarer som påvirker miljøet så lite som mulig, og matvarer som får rødt lys, er matvarer WWF mener bør unngås. Matvarer som gis grønt lys, kan ifølge WWF spises iblant, mens gult lys betyr matvarer man skal være forsiktig med.

Kjøttguiden inneholder de vanligste kjøttypene og ostene på det svenske markedet, fra relevante land og med eller uten sertifisering, og tar opp holdbarhetsparametre som biologisk mangfold, klima, kjemiske plantevernmidler, dyrevelferd og antibiotika.

