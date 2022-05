Krigen i Ukraina sendte verdens matpriser rett til værs i mars . FN-organisasjonen FAOs månedlige matprisindeks steg hele 12,6 prosent til 159,3 poeng og klar ny rekord, etter at den allerede hadde nådd rekordhøyt nivå i februar.

I april falt indeksen noe tilbake igjen, viser tall fra ernærings- og landbruksorganisasjonen fredag. Matprisindeksen sank 0,8 prosent til 158,5 poeng. Det er samtidig nær 30 prosent høyere enn på samme tid i fjor.

«Den lille nedgangen for indeksen er en velkommen lettelse, særlig for lavinntektsland med matmangel, men prisene forblir fortsatt nær sine nylige topper, noe som reflekterer vedvarende markedsstramhet og utgjør en utfordring for den globale matsikkerheten for de mest sårbare», sier sjeføkonom Máximo Torero Cullen i FAO.

Mindre prisfall for vegetabilske oljer og korn ledet utviklingen.

Sukkerprisene trakk imidlertid opp, løftet av høyere etanolpriser og bekymring rundt innhøstingen i Brasil. Kjøttprisene steg også, til nytt rekordnivå, drevet av fjærfe, svin og storfe.

For meierivarer var det en mindre prisoppgang i april.