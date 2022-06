Dagbladet skrev tidligere i juni at regjeringen på ny har bedt Kina om å få eksportere svinekjøtt, melk og meieriprodukter. Landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp) bekreftet da overfor avisen at de forsøker, men hun utdypet ikke hva Norge skal tilby Kina i praksis.

Nå bekrefter Tine overfor Dagbladet at de er med på planen og ønsker å eksportere melk og meieriprodukter til Kina.

– Kvaliteten på den norske melken er best i verden, og vi undersøker muligheten for å utnytte dette konkurransefortrinnet i større grad enn vi har klart til nå ved å nå ut til verden med norske meieriprodukter, sier kommunikasjonsdirektør Ole Martin Buene i Tine.

De ser for seg å satse mer på det asiatiske markedet generelt og har allerede begynt å sende brunost til Sør-Korea. Å få innpass hos kineserne har vært en nøtt for flere regjeringer. Kina sendte Norge i den såkalte «fryseboksen» etter at dissidenten Liu Xiaobo fikk Nobels fredspris i 2010. Handelen ble gjenopprettet i 2016, men pandemien har gjort kinesernes importregler strengere og handel vanskelig.

Anklagene om Kinas menneskerettighetsbrudd overfor den muslimske uigur-minoriteten gjør at handel med Kina er et betent tema. Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad sa nylig at hun ikke ville kommentere saken før hun har flere detaljer på bordet selv.

NTB