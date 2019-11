Emisjonen i Norwegian er fulltegnet

Norwegian melder tirsdag kveld at emisjonen og utstedelsen av det konvertible obligasjonslånet har sikret selskapet omlag 2,5 milliarder kroner.

Meldingen om at flyselskapet skulle hente penger kom etter stengetid på Oslo Børs.

Kursen i bokbyggingsprosessen ble 40 kroner, som var 6,06 kroner under slutt på Oslo Børs tirsdag. Det tilsvarer en rabatt på 13,16 prosent.

Etter emisjonen er Norwegian fullfinansiert gjennom 2020 og forbi, basert på den nåværende forretningsplanen, heter det i børsmeldingen fra selskapet.

Under maks

Selskapet solgte 27,25 millioner aksjer og fikk i tillegg inn 150 millioner dollar på det konvertible lånet. Her var det også en opsjon på å øke lånet til 175 millioner dollar, men det ble altså lukket etter tegning for 150 millioner dollar.

I tillegg ble det allokert 5.078.752 eksisterende aksjer ("hedging aksjer") i den rettede emisjonen til samme kurs. Her endte det også under det maksimale, som var satt til 12,5 millioner aksjer. Totalt ble det dermed allokert 32.328.752 aksjer i den rettede emisjonen.

Påfølgene emisjon

Selskapet planlegger også å følge opp med en emisjon på 7 millioner aksjer rettet mot eksisterende aksjonærer pr. 5. november 2019, som ikke fikk tildelt aksjer i den rettede emisjonen, heter det i meldingen.

Det kan i så fall gi selskapet ytterligere 280 millioner kroner.

I emisjonsmeldingen, som like etter stengetid på Oslo Børs, ble det opplyst om en mulig, påfølgende emisjon, men det ble ikke opplyst noe om hvor mange aksjer der ville være snakk om.

Den påfølgende emisjonen vil, hvis den blir godkjent, bli gjennomført etter at et prospekt er godkjent av Finanstilsynet. Eksisterende aksjonærer vil få ikke-omsettelige tegningsretter og en rett vil være for tegning av en aksje.

Overtegning og tegning av personer uten aksjer vil også være mulig, heter det.

