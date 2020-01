American Airlines mottar kompensasjon fra Boeing

American Airlines melder mandag at de har kommet til enighet med Boeing om kompensasjon som følge av at selskapet har måttet parkere sine fly av typen 737 Max.

Flyselskaper verden over har samlet tapt mer enn en milliard dollar som følge av at flytypen måtte parkeres etter to tragiske ulykker. American Airlines mottar 30 millioner dollar, tilsvarende 264 millioner norske kroner i kompensasjon.

Norwegian har også tatt tap som følge av parkeringen og ventes og kompenseres fremover. Boeing har utgitt lite informasjon vedrørende hvor mye de forskjellige flyselskapene kan vente seg, men Turkish Airlines fikk 225 millioner dollar i kompensasjon for 12 Max-fly. Norwegian på sin side, sitter på 18 Max-fly. Gitt at Norwegian kompenseres med samme beløp per fly, strekker summen seg til 337 millioner dollar, tilsvarende nesten 3 milliarder kroner.