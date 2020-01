Analytiker om Boeing: – Resultatet vil bli en absolutt skandale

Boeing har hatt et meget tungt år, etter at alle 737 Max-flyene har vært satt på bakken siden mars i fjor, som følge av to ulykker som på kort tid kostet 346 personer livet.

Dermed har flyprodusenten heller ikke kunne levere nye 737 Max, deres bestselger, til flyselskaper i perioden.

– For Boeing betyr dette et år uten leveranse av det mest lønnsomme produktet deres. Som vi bemerket i våre forhåndsestimater av fjerdekvartalstallene, ventet vi at Boeings kommende resultat vil være en absolutt katastrofe, og det ser nå garantert ut, sier analytiker Robert Stallard i Vertical Research Partners, ifølge Marketwatch.

Nedgraderte

Han nedgraderte tidligere i uken sin anbefaling på Boeing-aksjen til hold, og jekket ned kursmålet fra 388 dollar til 294 dollar.



– Vi mener at Boeing fremdeles har fantastiske fly, en sterk ordrebok, sterke kommersielle muskler og tjenesteytende virksomheter som vil bestå i mange år. Men vi tror at Max-parkeringen har gått lenger enn våre opprinnelige worst-case-scenarier, og frykter at selskapet ikke har de rette menneskene på plass for å håndtere krisen, melder en annen analytiker, Jim Corridore i CFRA, ifølge Marketwatch.



Nylig ble det meldt at Boeings 737 Max-fly tidligst vil være på vingene i juni eller juli. Den amerikanske flyprodusenten anslo i fjor at flytypen kunne tas i bruk igjen i begynnelsen av 2020, men ifølge kilder vil det trolig ta ytterligere fem eller seks måneder.

Venter på tillatelse

Når en tillatelse kommer, vil flyselskapene fortsatt trenge tid til å lære sine flygere opp til å mestre de endringene som er gjennomført på flyene. Amerikanske luftfartsmyndigheter (FAA) har varslet at sikkerhet er det viktigste, og at de ikke har satt noe dato på når tillatelsen skal komme.

En rekke flyselskaper er blitt rammet av at Boeings 737 Max-fly ikke får lette. Det har blitt rapportert at Norwegian nylig har tatt ut flyene av sitt sommerprogram. Norwegian er i dialog, som flere andre flyselskaper, med Boeing om kompensasjonsavtaler. Et fåtall flyselskaper har fått på plass en slik avtale allerede.

Gladnyhet

En gladnyhet for Boeing er at de lørdag fikk en vellykket flyging av 777X gjennomført. Det var den første av en rekke tester. Flyet skulle etter planen være i luften i midten av 2019, men ble utsatt på grunn av problemer med de nye motorene, vingene og programvaren.

Store flyselskaper som Emirates, Lufthansa, Cathay Pacific, Singapore Airlines og Qatar Airways har bestilt om lag 340 777X. Den første leveransen av flyet, som kan ta opp mot 426 passasjerer, er ikke ventet før starten av neste år.