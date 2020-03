Gir garanti for SAS

Den danske og svenske regjeringen er enige om å stille garanti for SAS med tilsammen 3 milliarder svenske kroner, skriver TDN Direkt.

– SAS har stor betydning for både Skandinavias og Danmarks tilgjengelighet. Det vedrører i høy grad også arbeidsplasser, virksomheter og hele økonomien generelt. Det er bakgrunnen for at den danske og den svenske staten som de to største eierne i fellesskap har besluttet å støtte opp om SAS ved i første omgang å stille garantier for i alt tre milliarder svenske kroner, sier Danmarks finansminister Nicolai Wammen.

Hardt rammet

Luftfarten er svært hardt rammet av coronaviruset. Flere land nekter innreise for utenlandske turister. USA har innført innreiseforbud for europeere, mens EU har blitt enige om å stenge grensen til Schengen-landene. Etterspørselen etter flyreiser har dermed falt drastisk.

SAS har dermed permittert 90 prosent av de ansatte og har nesten stoppet alle avgangene.

– Infrastrukturen i luftfarten er viktig, og vi er nødt til å dra drastiske grep for å kunne overleve, sa konsernsjef Rickard Gustafson søndag.

– Parkere flyene

Flyanalytiker Jan Ohlson sa her om dagen at han tror at SAS vil gå konkurs om få uker.

– Den eneste måten flyselskaper kan sikre cash på nå er å parkere flyene, sa Bernstein-analytiker Daniel Röska til Finansavisen nylig.



SAS-konkurrenten Norwegian opplyste i går at 7.300 ansatte ble permittert, mens 85 prosent av avgangene kuttes. NTB meldte i dag at partiene i Stortinget vurderer å kjøpe seg opp i Norwegian for å redde selskapet fra en mulig konkurs i verste fall.

En rekke andre flyselskap har også kuttet ruter og permittert ansatte.