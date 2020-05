Lufthansa forhandler om 100 milliarder i krisehjelp - men har støtt på et betydelig hinder

Lufthansas forhandlinger om en redningspakke på 9 milliarder euro fra den tyske stat har støtt på et hinder, melder Reuters og viser til den tyske avisen Handelsblatt.

9 milliarder euro tilsvarer rundt 100 milliarder kroner.

Ifølge Handelsblatt-kilder skal den tyske regjeringen kreve at Lufthansa aksepterer levering av samtlige fly selskapet har bestilt fra Airbus, noe som vil legge betydelig finansielt press på flyselskapet.

Styremøte utsatt

Avisen opplyser at de aktuelle Airbus-flyene vil koste Lufthansa mer enn 5 milliarder euro de kommende tre til fire årene, noe som vil gjøre det praktisk talt umulig for Lufthansa å hente seg inn igjen.

Dermed er det blitt ytterligere utsettelser for det tyske flyselskapets redning. Et møte i Lufthansa-styret der vilkårene for redningspakken skulle diskuteres, er skjøvet til mandag, ifølge nyhetsbyrået.

Torsdag meldte Lufthansa at selskapet var i fremskredne samtaler om en løsning der den tyske stat tar en 20 prosents eierandel i selskapet, ifølge Reuters.