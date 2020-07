Icelandair forventer et markant fall i omsetning og driftsresultat

STERKT PÅVIRKET: Icelandair føyer seg inn i rekken av flyselskap som har fått store utfordringer under coronakrisen.

STERKT PÅVIRKET: Icelandair føyer seg inn i rekken av flyselskap som har fått store utfordringer under coronakrisen. Foto: Bloomberg

Foreløpige tall fra Icelandair for andre kvartal 2020 indikerer at omsetningen har falt med 85 prosent på årsbasis til omtrent 60 millioner dollar. Driftsresultatet ventes å legge på minus 100 millioner dollar til minus 110 millioner dollar. Det fremgår av en melding fra selskapet onsdag.

Det heter i meldingen at Icelandair er i sluttfasen av forhandlinger med hovedinteressenter for å initiere en emisjon og gjennomføre en finansiell restrukturering av selskapet. Det opplyses at forhandlingene er ventet sluttført i juli.

De fullstendige tallene for andre kvartal vil bli annonsert 27. juli.